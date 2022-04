Der Förderkreis zur Erhaltung und Verschönerung der Kulturlandschaft im Bereich der Gemeinde Himmelkron hat mit Klaus Roßner und Marion Müller zwei neue stellvertretende Vorsitzende. Damit wurde die Nachfolge des verstorbenen Herbert Mädl geregelt. Zuversichtlich gab sich Vorsitzende Inge Tischer, dass die Kunst- und Gartenmesse am Sonntag, 17. Juli, nach zweijähriger Pause wieder stattfinden kann. Bei den Neuwahlen erhielt Tischer einen einmütigen Vertrauensbeweis und der Förderkreis hat gegenwärtig 278 Mitglieder.

In ihrem Rechenschaftsbericht ging die Vorsitzende auf die zahlreichen Arbeitseinsätze ein, an denen sich wieder viele Helfer in der Baille-Maille-Allee einfanden, und auf den Punkt genau waren alle Reinigungs- und Ausbesserungsarbeiten zur Frühjahrsblüte abgeschlossen. Knapp 1000 ehrenamtliche Stunden wurden im vergangenen Jahr zur Pflege der Allee erbracht. Den Abschluss der Arbeiten im Vereinsjahr bildeten im November wieder die Laubarbeiten. Tischer dankte auch den Landwirten und der Gemeinde, die Anhänger für den Abtransport des Laubes zur Verfügung stellten. Die Reinigung der 48 Nistkästen erfolgte durch Harry Leucht, Oswald Stumpf, Erich Ulm und Erwin Tischer. Tischer: "Man konnte feststellen, dass fast alle Nistkästen sowie die zahlreichen Nester in den Linden und Hecken mit Bruterfolg angenommen worden waren.

Harry Leucht vom Landesbund für Vogelschutz Kulmbach stellte dazu fest, dass die Baille-Maille-Allee eine wertvolle Bereicherung für die Vogelwelt ist. Lobend erwähnte die Vorsitzende die Einrichtung der Homepage durch Richard Vogel. Von den geplanten Veranstaltungen mussten im letzten Jahr die meisten wegen der Pandemie abgesagt werden.

In seinem Grußwort betonte zweiter Bürgermeister Harald Peetz, dass der Förderkreis ein Werbeträger der Gemeinde Himmelkron sei und das positive Image der Kommune verstärke.

Ehrungen 25 Jahre: Hermann Glas, Gisela Heissinger, Erich John, Reinhard König, Anni Naefken, Hermann Pittel, Matthias Rohleder, Elisabeth Schmid. 30 Jahre: Erich Popp. 35 Jahre: Juliane Böthelt, Götz Filter, Karl-Heinz Greim, Martha Kaupper, Kurt Schoberth, Heinz-Uwe Teupert.

Das Ergebnis der Neuwahlen: Erste Vorsitzende Inge Tischer, Zweiter Vorsitzender Klaus Roßner, Dritte Vorsitzende Marion Müller, Schriftführer Erwin Tischer, Schatzmeister Hubertus Krause, Schatzmeisterin Ilse Schinköthe. Ausschussmitglieder sind Helmut Fischer, Sabine Hübner, Hans-Jürgen Hübner, Friedhelm Haun, Pia Aßmann, Katja Kreutzer, Christa Täuber und Wolfgang Sack. Werner Reißaus