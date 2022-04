Ernestine Döring, geborene Losert, die kürzlich ihren 90. Geburtstag feiern konnte, könnte locker ein Buch schreiben über das, was sie in den zurückliegenden Jahren alles erlebt hat.

In Bennisch bei Mährisch-Ostrau geboren, musste sie mit 14 Jahren mit ihren Eltern die Heimat verlassen. Das erklärte Ziel war Kulmbach, denn die Eltern hatten in einer Weberei gearbeitet und somit versprachen sie sich von der weithin bekannten oberfränkischen Textilindustrie eine Zukunft.

In Mainleus war das Ende der langen Reise, hier bekam die Familie in einer Baracke eine Behelfsunterkunft. Das Schicksal wollte es aber, dass der Vater bereits in Halle "gestrandet" war und dort auch schon eine Arbeit gefunden hatte. So zogen Mutter und Tochter nach Halle. Es war aber ein folgenschwerer Schritt, denn Ernestine wuchs in der damaligen DDR auf und kam damit vom Regen in die Traufe.

Jahre später verließ die Jubilarin ihre zweite Heimat erneut, doch dieses Mal freiwillig. Genau 50 Jahre nach dem ersten Anlauf - die Mauer war sieben Jahre zuvor gefallen - kehrte die Jubilarin mit ihrem vor elf Jahen verstorbenen Ehemann Halle den Rücken und ließ sich 1995 in Kulmbach nieder, wo bereits Tochter Iris wohnte.

Aus der Ehe waren drei Töchter und ein Sohn hervorgegangen. Neben sechs Enkelkindern und sieben Urenkeln gratulierten auch zwei Ururenkel. Zu gerne wäre auch die beste Freundin der Familie Döring, Christa Bauer, dabei gewesen, aber sie musste mit einem Bandscheibenvorfall das Bett hüten.

Ernestine Döring, die viele Jahre in einem Kindergarten arbeitete, fühlt sich in Kulmbach auch im betagten Alter von nunmehr 90 Jahren ausgesprochen wohl. Kein Wunder, denn sie wird von ihrer Tochter Ilse hervorragend betreut und auch gepflegt.

Viele Unternehmungen verrichten sie auch in trauter Gemeinsamkeit. Rei.