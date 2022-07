Die Laudatio zur Ernennung von Günter Kintzel zum Ehrenpräsidenten des TSV 08 Kulmbach hielt mit Dieter Heinel ein Mitglied der Vereinsausschusses: "Ich bin froh und stolz, dass ich viele Jahre mit Ginti in diesem Verein zusammenarbeiten durfte. Er und seine Dorle waren für mich immer Vorbilder in ihrer menschlichen, zuvorkommenden, liebenswürdigen Art."

Heinel ließ die Höhepunkte in der langjährigen Vereinsarbeit von Günter Kintzel noch einmal Revue passieren. Es begann alles mit dem Neubau der Sportstätte im Katzbachtal, die im Jahr 1967 erfolgte und im Jahr 1972 mit dem Sportheim zum Abschluss gebracht wurde.

Unvergessen die Gastspiele der beiden Bundesligisten FC Bayern München und Hamburger SV sowie der Aufstieg der Ersten Mannschaft in die Landesliga im Jahr 1975. Mit dabei in der Leitung der Fußballabteilung und auch als aktiver Spieler: Günter Kintzel.

Treue und Hingabe

Seine jahrzehntelange Treue mit einer aufopferungsvollen Hingabe habe nach den Worten von Dieter Heinel dazu beigetragen, dass der TSV 08 Kulmbach ein Markenzeichen in der Kulmbacher Sportgeschichte darstelle.

Kintzel hatte die Arbeit von Hans Rausch im Jahr 1995 übernommen und bis 2021 fortgeführt. "Günter Kintzel prägte den TSV 08 mit seiner Einsatzbereitschaft und seiner Schaffenskraft über mehrere Jahrzehnte in vielerlei Funktionen", so Heinel. Er stellte besonders das Netzwerk und den Pragmatismus von Günter Heinel heraus: "Das waren die Garanten für viele Vereinsprojekte." Günter Kintzel sei ein Mann, der sich für das Werden und Tun verantwortlich zeigte, nie nein sagte und Dinge lieber selbst erledigte, bevor er lange fragte.

Auch in den Jahren danach wäre es dem Geschick und Einsatz sowie dem Organisationstalent von Günter Kintzel zu verdanken, dass immer Mittel und Manpower vorhanden war, um die Dinge beim TSV 08 am Laufen zu erhalten, damit die Mitglieder in der Sportanlage im "Katzbachtal" ihrem Hobby und ihrem Sport nachgehen konnten. "Günter Kintzel steht nicht nur für diese Ideale, er lebt sie auch vor", erklärt Heinel stolz.

In ihren Grußworten würdigten auch stellvertretende Landrätin Christina Flauder sowie die Stadträte Ralf Baumann und Stefan Schaffranek das Lebenswerk von Günter Kintzel. Dieser freute sich über die Auszeichnung, erinnerte aber auch an seine langjährigen Mitstreiter. rei