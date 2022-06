Die erste gemeinsame Dienstversammlung der Feuerwehr Lehenthal mit der Abteilung Grafendobrach im Dorfgemeinschaftshaus wird in die Geschichte der früher selbstständigen Feuerwehr Grafendobrach eingehen. Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD) verwies auf den einstimmigen Beschluss des Stadtrats, die beiden Wehren zusammenzulegen.

Kommandant Thomas Michel und sein Stellvertreter Wolfgang Braun wurden einstimmig bestätigt. Der bisherige Grafendobracher Kommandant Marc Gläser wurde zu einem weiteren stellvertretenden Kommandanten gewählt.

Laut OB überwiegen bei dieser Fusion zweifelsfrei die Vorteile. In Grafendobrach habe sich kein stellvertretender Kommandant mehr gefunden. "Ohne geht es leider rechtlich einfach nicht." Bei gemeinsamen Besprechungen habe sich herauskristallisiert, dass eine Zusammenführung der beiden Wehren durchaus funktionieren könne, so Lehmann. Grafendobrach sei als Löschzug an Lehenthal angeschlossen worden. "Es ist nicht selbstverständlich, dass ortsteilübergreifend so harmonisch und zielorientiert zusammengearbeitet wird", freute sich der OB.

Der Oberbürgermeister würdigte den ehrenamtlichen Feuerwehrdienst, übergab noch einen Gutschein für einen gemeinsamen Grillabend und lud anschließend zu einem Essen ein.

Kommandant Thomas Michel bekräftigte mit seinen beiden Stellvertretern die Zusammenarbeit aller Feuerwehrdienstleistenden aus Lehenthal und Grafendobrach.

Auch Ortssprecher Wolfgang Michel begrüßte den Zusammenschluss der beiden Wehren. Kreisbrandinspektor Tom Limmer sprach den Feuerwehrbedarfsplan 2022 an und ging auf weitere Termine ein. Rei.