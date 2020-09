Bekanntlich ist man in Deutschland äußerst vorsichtig, wenn es darum geht, dass der Staat in den Wirtschaftskreislauf eingreifen soll. Und wenn es um Subventionen für eine Vorzeigeindustrie wie die Autobranche geht, treffen Für und Wider deutlich aufeinander. Da sind zum einen die großen Konzerne, die in den vergangenen Jahren beträchtliche Gewinne gemacht haben, zuletzt aber zu wenig gewillt waren, Innovationen schneller voranzutreiben. Da stehen auf der anderen Seite unzählige Arbeitsplätze, die, wenn sie einmal verloren gegangen sind, so schnell auch nicht wiederkommen. Ganz zu schweigen von den Existenzen, die damit verknüpft sind. An einem Hilfsprogramm führt kein Weg vorbei. In einem Jahr finden Wahlen statt. Und da kann es sich in nächster Zeit keine Partei leisten, dem Niedergang der Autobranche tatenlos zuzusehen. m.litzlfelder@infranken.de