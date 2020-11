Auch wenn der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr ausfallen muss, so sorgen der Weihnachtsbaum neben dem Alten Rathaus und die Beleuchtung in der Innenstadt doch für etwas weihnachtlichen Glanz.

Am Donnerstagabend schaltete die fünfjährige Clara die Lichter des Baumes im Zentrum an - wegen Corona nur im kleinen Rahmen. Neben den traditionellen Weihnachtsbäumen am Kreisverkehr ("Postkreisel") und beim Alten Rathaus schafft die Beleuchtung in der Hauptstraße und im Steinweg wieder eine stimmungsvolle Atmosphäre. Auch wenn das Zusammenkommen am Marktplatz zum Lebendigen Adventskalender in diesem Jahr nicht möglich ist, so sind Interessenten trotzdem zum Marktplatz eingeladen, um dort als Fotograf aktiv zu werden: Erstmals gibt es einen "Selfie-Point" am Marktplatz. Hier können vor einem liebevoll illustrierten Weihnachtsmotiv Fotos aufgenommen werden, um Freunde und Familie mit weihnachtlichen Grüßen aus Herzogenaurach zu überraschen.

"Licht schafft Atmosphäre und diese soll in der Vorweihnachtszeit die Herzogenauracher Innenstadt sukzessive weiter beleben", sagt Bürgermeister German Hacker.

Erstmals wurden in diesem Jahr die beiden großen Bäume auf dem Marktplatz auf der Nordseite des Alten Rathauses mit Lichtern geschmückt. Fast 10 000 LEDs sorgen dafür, dass der Marktplatz völlig neu erstrahlt.