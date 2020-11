Die Pendler bekommen derzeit die Baustelle in der Ortsmitte von Falkendorf zu spüren, denn es wird die Bushaltestelle in Richtung Herzogenaurach erneuert.

"Bereits 2018 wurde mit der Planung von zwei Bushaltestellen in Münchaurach und im Ortsteil Falkendorf begonnen, und die Fördermöglichkeiten konnten mit der Regierung sowie die Kostenaufteilung zwischen der Gemeinde Aurachtal und dem Staatlichen Bauamt abgeklärt werden", sagt Bürgermeister Klaus Schumann (ÜWB). Zudem seien Abstimmungsgespräche mit dem Landkreis Erlangen-Höchstadt und dem Straßenbauamt wegen der einseitigen Sperrung erforderlich gewesen, aber auch wegen des Bauvorhabens des Gasthauses "Zur Post" in Falkendorf, wo anfangs ebenfalls eine halbseitige Sperrung der Staatsstraße notwendig gewesen sei.

Die Bushaltestelle am südlichen Ortsausgang in Münchaurach ist inzwischen fertiggestellt und die Firma Zollhöfer aus Herzogenaurach ist derzeit in Falkendorf tätig. Wie Bürgermeister Schumann erklärt, müssten die Bushaltestellen bis 2023 barrierefrei umgebaut sein. Gemäß dem neuen Förderprogramm zum barrierefreien Ausbau von Haltestellen sei mit Fördermitteln von rund 20 000 Euro brutto je Haltestelle zu rechnen.