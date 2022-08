Nach zwei zermürbenden Pandemie-Sommern steht die Sandkerwa endlich wieder vor der Tür. Auch im Live-Club und in den Haas-Sälen gibt es zu dieser Zeit wieder besondere Highlights.

Kultur steht am Mittwoch, 24. August, auf dem Programm. In den Haas-Sälen findet ein Klavier-Konzert des Pianisten Alexander Rediker und den Gast-Sängerinnen Lea Linzig und Miriam Rohde statt. Das Programm umfasst Stücke vom 19. Jahrhundert über die 2000er bis hin zu aktuellen Songs. Beginn der Veranstaltung ist um 18.15 Uhr, der Eintritt kostet 7,50 Euro.

Das Kerwa-Wochenende wird dann am Freitag, 26. August, mit Party pur und DJ Nitronic in den Haas-Sälen eingeläutet. Am Samstag, 27. August, steht hier dann Marc Vega hinter den Plattentellern. Die Party startet jeweils um 21 Uhr, der Eintritt ist frei. Ebenfalls am Samstag, 27. August, findet im Live-Club der traditionelle Headbangers Club unter DJ Hannes statt. Fernab vom üblichen Kerwa-Rummel darf ab 20 Uhr ordentlich gebangt, getanzt und mitgegröhlt werden, wenn die Metal-Klassiker der vergangenen Jahrzehnte aus den Boxen brüllen. Der Eintritt beläuft sich auf 5 Euro.

Am Montag, 29. August, heißt es dann abschwofen in den Haas-Sälen. DJ Hammer legt auf und die Getränke kosten den halben Preis. red