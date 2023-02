Aufgrund ihres besonders großen Engagements in den Bereichen Sport, Bewegung und gesunde Ernährung erhielt die Martingrundschule Bamberg als eine von 24 fränkischen Grundschulen am 23. Januar die Auszeichnung „Sport-Grundschule“, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die Schule bietet zahlreiche Sport- und Bewegungsmöglichkeiten, wie das Programm „Voll in Form“, Schwimmunterricht, die Zusammenarbeit mit externen Sportangeboten und die Teilnahme an Schulsportwettbewerben. Außerdem ist die Schule im Bereich gesunde Ernährung engagiert.

Unter anderem durch das Schulobst-Konzept konnte sich die Martingrundschule gegen eine Vielzahl von Bewerbern durchsetzen.

1000 Euro für Sportgeräte

Bei der Verleihung der Auszeichnung „Sport-Grundschule“ durch Kultusstaatssekretärin Anna Stolz und den stellvertretenden Vorsitzenden der Bayerischen Sportjugend Christian Kuhle nahmen Inga Dossenbach ( Schulleitung der Martinschule) und Claudia Schramm (Sportbeauftragte der Martinschule) mit Stolz den begehrten Preis entgegen.

Dieser besteht aus einer zusätzlichen Sportstunde für die ersten Klassen sowie 1000 Euro zur Anschaffung von Spiel- und Sportgeräten. red