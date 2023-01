Roman Jörg ist seit Dezember der neue Kreisvorsitzende der CSU-Arbeitsgemeinschaft für Ernährung , Landwirtschaft und Forsten (ELF). Das teilt der CSU-Kreisverband Bad Kissingen nun in einer Pressemitteilung mit. Roman Jörg ist staatlich geprüfter Wirtschaftler im Landbau und betreibt einen landwirtschaftlichen Betrieb in Schondra . Außerdem ist er der dortige CSU-Ortsvorsitzende und Mitglied im Gemeinderat.

Roman Jörg wird in der Pressemitteilung wie folgt zitiert: Es sei höchste Zeit, dass die Politik die Belange und Anliegen der Landwirte ernst nehme und sich darum kümmere. Als Beispiele werden von ihm Düngeverordnung , Erzeugerpreise oder aktuelle Energiekosten angeführt. „Ich werde meine Stimme bei unseren Politikern nutzen.“ Kurze Wege sehe er dabei zum Landtagsabgeordneten und Innenstaatssekretär Sandro Kirchner und zur Bundestagsabgeordneten Dorothee Bär .

In der Pressemitteilung wird außerdem über die Mitgliederversammlung der CSU-Arbeitsgemeinschaft für Ernährung , Landwirtschaft und Forsten informiert. Der Bezirksvorsitzende Markus Niedermüller freue sich darüber, dass sich die Arbeitsgemeinschaft für Ernährung , Landwirtschaft und Forsten im Kreisverband Bad Kissingen neu aufgestellt habe und mit Roman Jörg einen aktiven und engagierten Kreisvorstand gefunden habe.

Der Landesvorsitzende Martin Schöffel habe ausführlich über die Probleme in der Landwirtschaft und über die Einflüsse, Vorgaben und Richtlinien aus Europa und vom Bund referiert. Das sei nicht immer leicht zu handhaben, wird er in der Mitteilung zitiert. Die CSU sei aber die Partei, welche sich am meisten und nachhaltigsten für die Landwirtschaft einsetze, heißt es von ihm weiter. „Die CSU kann nicht alles verhindern, was da so kommt.“ Aber: „Die Landwirte seien bei der CSU immer noch am allerbesten aufgehoben.“ Auch der Landtagsabgeordnete und Innenstaatssekretär Sandro Kirchner sei auf die Probleme und auch auf die Chancen in der Landwirtschaft eingegangen. Die Veranstaltung habe mit einem „konstruktiven und harmonischen Austausch“ zwischen dem Landtagsabgeordneten und Innenstaatssekretär Sandro Kirchner , dem Landesvorsitzenden Martin Schöffel , dem Bezirksvorsitzenden Markus Niedermüller und den anderen Teilnehmern geendet.

Der neue Kreisvorsitzende Roman Jörg will nun regelmäßige Gesprächsrunden einführen, welche auch von regionalen Mandatsträgern und Politikern auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene flankiert werden sollen.