Keine Fragen gab es in der Bauausschuss-Sitzung zur Errichtung von "Offenfrontställen". So wird im Ortsteil Welkenbach an der Nankendorfer Straße ein Stall samt Grundstückseinzäunung für Alpakas errichtet. Im Ortsteil Haundorf an der Mönaustraße wird die Anlage der Pferdereitsportler um zwei weitere Offenfrontställe erweitert.

Für den Neubau des Reebok Factory-Outlets (Brand Concept Store) wurde die Baugenehmigung bis November 2022 verlängert. Da die geplante Anlage nicht den Festsetzungen des Bebauungsplanes "Herzo Base - Sondergebiet Süd" entspricht, wurden Befreiungen befürwortet. Diese galten bezüglich des zentrumsrelevanten Sortiments.

Wie Bürgermeister Hacker erläuterte, wurde bereits im Jahr 2009 die Befreiung für das zentralrelevante Sortiment seitens der Stadt befürwortet und vom Landratsamt genehmigt. Die Genehmigung wurde auf einen Zeitraum von zehn Jahren befristet. Für die unveränderte Verkaufsfläche wird durch die Stadt Herzogenaurach nun eine Verlängerung bis 30. November 2022 befürwortet.

Nur dreißig Minuten dauerte die Sitzung mit 25 Tagesordnungspunkten insgesamt. Nur zur Errichtung eines Doppelcarports am Sudetenring gab es eine Gegenstimme von Peter Maier (Grüne), weil das Dach nicht begrünt werden muss.