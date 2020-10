Für die beiden Kirchengemeinden Untermerzbach und Memmelsdorf fand am Tag der deutschen Einheit das Fest der Konfirmation statt. Vor dem Gottesdienst spielte vor der Kirche der Posaunenchor und im Gottesdienst die Orgel und die Lobpreisband. Die Pfarrerin Sonja von Aschen konfirmierte fünf Mädchen und drei Buben. In ihrer Predigt beschrieb die evangelische Seelsorgerin, was aus Apfelkernen und Menschenkindern werden könne: unterschiedliche Sorten Obst und unterschiedliche Menschen. hw