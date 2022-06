Das Fest der diamantenen Hochzeit konnte das Ehepaar Otto und Bärbel Schülein, geborene Kohl, feiern.

Während der Jubelbräutigam ein echter "Maleiser" ist, ist die Jubelbraut im Riesengebirge geboren und im Alter von knapp drei Jahren nach dem Krieg mit der schwangeren Mutter aus der Heimat geflüchtet. Beruflich war sie als Verkäuferin im damaligen Spinnerei-Konsum tätig. Otto Schülein hat das Handwerk des Polsterers und Raumausstatters erlernt und musste bereits in jungen Jahren das elterliche Geschäft vom Vater übernehmen, der sehr früh verstarb: "Eigentlich wollte ich Lokführer werden."

Otto Schülein war ein anerkannter Fachmann in seinem Handwerk und verrichtete diese Arbeit bis ins Rentenalter als "Ein-Mann-Betrieb".

Kennengelernt hat sich das Jubelpaar, dem später die Söhne Andreas und Daniel sowie die Tochter Elke geschenkt wurden, beim Tanz. Otto Schülein war Schlagzeuger bei der damals bekannten Kapelle "Grün-Weiß", die auch öfter in Mainleus im Saal "Häublein" spielte: "Wir hatten uns schon vorher von der katholischen Jugend in Mainleus gekannt, aber beim Tanz haben wir uns dann richtig kennengelernt." Pfingsten 1962 wurde in Mainleus geheiratet. Die Hochzeitsfeier fand in der "Spinnstube" in Hornschuchhausen statt, die nach einem "Dornröschenschlaf" wieder eindrucksvoll revitalisiert wurde. Zweiter Bürgermeister Günther Stenglein (FW) überbrachte die Glückwünsche der Marktgemeinde Mainleus und wünschte auf dem weiteren Lebensweg alles Gute. Rei.