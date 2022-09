Wichtige Information für alle Autofahrer und Berufspendler: Wie die Stadt Fürth berichtet, werfe die Michaelis-Kirchweih ihre Schatten voraus und die Vorbereitungen würden auf Hochtouren laufen. Die üblichen Straßensperrungen treten in diesem Jahr bereits einen Tag früher als üblich, ab Montag, 26. September, 19 Uhr, in Kraft – Grund dafür ist eine Baumaßnahme – und enden voraussichtlich am Montagabend, 17. Oktober.

Das heißt, auch die Königstraße ist ab dem Rathaus (Bundesstraße B 8) gesperrt und daher auch das Abbiegen von der Ludwigbrücke kommend in die Henri-Dunant-Straße nur eingeschränkt möglich. In diesen Bereichen kommt es erfahrungsgemäß zu erheblichen Behinderungen.

Die Regelungen im Überblick

Gesperrt für den Autoverkehr sind vom Montag, 26. September, 19 Uhr, bis Montag, 17. Oktober, etwa 23 Uhr, folgende Straßen:

• Alexanderstraße von Hallstraße bis Königstraße

• Friedrichstraße von Alexanderstraße bis Fürther Freiheit

• Gustav-Schickedanz-Straße von Nürnberger Straße bis

Bahnhofplatz

• Königstraße von Königsplatz bis Gustav-Schickedanz-

Straße

• Moststraße von Gustav-Schickedanz-Straße bis Hallstraße

• Nürnberger Straße von Otto-Seeling-Promenade bis Gustav-Schickedanz-Straße

• Hallplatz und Franz-Josef-Strauß-Platz

• Hirschenstraße ab Rosenstraße nur Anlieger bis Gartenstraße (Weiterfahrt über Gartenstraße möglich)

• Kirchenstraße

• Rudolf-Breitscheid-Straße von Gustav-Schickedanz-Straße bis Kirchenstraße

Gegenverkehr in der Friedrichstraße von Maxstraße bis Fürther Freiheit.

Umleitung für den Abschnitt Nürnberger Straße – Königstraße, im Süden über Fronmüllerstraße, im Norden über Frankenschnellweg (A73) - Poppenreuther Straße - Erlanger Straße.

Zufahrt Moststraße, Fürther Freiheit, Hallstraße und Königswarterstraße für Anlieger und Lieferanten nur mit Ausnahmegenehmigung des Straßenverkehrsamtes (E-Mail: transport@fuerth.de).

Hinweis für Fußgänger: Die Fußgängerunterführung Ludwigbrücke sowie der Fußpfad zwischen Ludwigbrücke und Helmstraße sind gesperrt. Umleitung für Fußgänger über die Untere Fischerstraße.

Weitere Änderungen aus verkehrstechnischen Gründen vorbehalten.

Öffentlicher Nahverkehr während der Kirchweih

Die Buslinien 33, 37, 39, 173, 174, 177, 178, 179, N9 und N18 müssen bereits ab Samstag, 24. September, Betriebsbeginn, bis Montag, 17. Oktober, Betriebsschluss, umgeleitet werden:

Die Linien 33 und 39 von Nürnberg kommend haben ihren Endhalt bereits am Rathaus, die Linie 37 fährt nur bis zur Haltestelle Jakobinenstraße.

Die Buslinien 173, 174, 177, 178, 179 und N18 fahren vom Hauptbahnhof über die Max-, Hirschen- und Brandenburger Straße zum Rathaus. In die entgegensetzte Richtung geht es durch die Mohren-, Theater-, Mathilden-, Otto-, Maxstraße und An der Post zum Hauptbahnhof. Die Haltestelle Maxstraße Süd kann dabei nicht angefahren werden.

Der N9 in Fahrtrichtung Nürnberg bedient am Rathaus ersatzweise die Haltestelle in der Königstraße vor dem Obstmarkt, biegt danach rechts in die Mohrenstraße ab und fährt ebenfalls die vorher beschriebene Strecke weiter zum Fürther Hauptbahnhof.

Erst ab Freitag, 30. September, greift die Umleitung für den N9 in Fahrtrichtung Burgfarrnbach: Nach der NightLiner-Haltestelle Jakobinenstraße führt sie über die Jakobinenstraße, durch die Bahnunterführung, in die Karolinenstraße, weiter in die Schwabacher Straße zur Haltestelle Maxstraße, anschließend über die Max-, Hirschen- und Brandenburger Straße in Richtung Rathaus.

Auf den Umleitungsstrecken werden alle Haltestellen (ausgenommen Maxstraße Süd) mitbedient.

Die Buslinien 67, 171, 172, 175 und N17 verkehren auch während der Kirchweih auf den gewohnten Fahrstrecken.

Allgemeine Infos:

Während der Kirchweih wird das Fahrtenangebot auf allen Buslinien in den Nebenzeiten jeweils bis Betriebsschluss auf einen 20-/40-Minuten-Takt verdichtet – Montag bis Freitag ab 20 Uhr, Samstag ab 17 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab 9 Uhr. Die U1 zwischen Fürth Hardhöhe und Nürnberg Messe verkehrt an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 21 Uhr im Fünf-Minuten-Takt.

