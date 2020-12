Eine Nikolausfahrt mit beleuchteten und geschmückten Traktoren hatten Josef Taschner und seine Kollegen vom Verein "Land schafft Verbindung" (LSV) am späten Samstagnachmittag in Forchheim eigentlich geplant, um "etwas weihnachtliche Stimmung aufkommen zu lassen und Familien und Kindern einen weihnachtlichen Anblick" zu bieten. Im Interview erzählt Taschner, warum aus der gut gemeinten Idee in letzter Minute doch nichts geworden ist und warum die Sternfahrer "stinksauer" sind.