Ab Dezember wird an der Sternwarte Feuerstein bei Ebermannstadt ein vollkommen per Fernbedienung (remote) steuerbares, hochmodernes Teleskop zur Verfügung stehen, um Interessierten den nächtlichen Sternenhimmel über das Internet zu zeigen. Es hat auch schon den Namen "Corona-Teleskop". Denn die Besucher müssen nicht vor Ort am Feuerstein sein, sondern können vom heimischen Computer aus das Geschehen betrachten und nach einer Einweisung sogar selbst steuern. "Das vermeidet zum Beispiel eine Ansteckungsgefahr beim Blick durch das Okular per Tränenflüssigkeit. Und es ist für Schüler gedacht, die kein Auto haben, aber einen Blick in den nächtlichen Himmel werfen wollen für sich privat, aber auch für Forschungsvorhaben im schulischen Bereich", erklärt der Leiter der Sternwarte , der promovierte Physiker Frank Fleischmann.