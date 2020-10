Ein Schäferhund geht in der Sattlertorstraße auf einen Labrador los und verbeißt sich in diesem. Der Halter des Labradors weiß sich nicht anders zu helfen und sticht zwei Mal mit einem Messer auf den angreifenden Schäferhund ein. So lautete vor zwei Wochen eine Meldung der Forchheimer Polizei . Laut Polizeibericht soll zumindest der Labrador nicht angeleint gewesen sein. Auf den Halter des Labradors kommen nun gleich mehrere Verfahren zu.