Mit einer drastischen Aktion hat die Feuerwehr Schlammersdorf auf sich aufmerksam gemacht. Die Ehrenamtlichen aus dem Hallerndorfer Gemeindeteil wollen damit auf eine Problematik hinweisen, die nicht nur der Schlammersdorfer Wehr innewohnt: "Alle Feuerwehren, vor allem die kleineren, kämpfen ums Überleben", sagt Vorstand Thomas Sawinsky gegenüber inFranken.de. "Immer wieder stellen wir fest, dass wir keinen Nachwuchs haben." In Höchstadt wird aus demselben Grund noch in diesem Jahr eine Kinderfeuerwehr ins Leben gerufen.

Die Feuerwehr Schlammersdorf verteilt deshalb Löscheimer an die Bevölkerung: "Inklusive Bedienungsanleitung, auf der steht, was man im Ernstfall mit dem Löscheimer tun muss, wenn es brennt." Vor allem geht es dabei darum, den Bürger*innen zu zeigen, was ohne die örtliche Feuerwehr passiert, wenn irgendwo ein Feuer ausbricht. "Wenn durch Mitgliedermangel einfach mal keine Feuerwehr zum Brandort kommt", heißt es öffentlich.

Schlammersdorfer Feuerwehr wirbt für Ehrenamt - "aber eines, das gebraucht wird"

Ein weiterer Hintergrund der Aktion sei es, Mitglieder anzuwerben. "Wir brauchen aktive Leute und wollen die Menschen in unserem kleinen Dorf dazu bewegen, mal über einen Eintritt in die Feuerwehr nachzudenken", sagt Sawinsky. Letztendlich sei der Job ein Ehrenamt - "aber eines, das gebraucht wird", hält der Vorstand fest. "Ein Musikverein, ein Sportverein wird nicht existenziell gebraucht, wenn etwas passiert." Bei der Feuerwehr sei das anders. Deshalb liegt den Löscheimern außerdem eine Einladung zum Tag der offenen Tür bei.

Am Samstag (20. Mai 2023) findet am Feuerwehrhaus in Schlammersdorf ab 15 Uhr der Tag der offenen Tür statt. Neben Getränken gibt es dort Braten, Bratwürste sowie am Abend eine "Blaulicht-Party" mit DJ und Barbetrieb. Bis zu sechs oder sieben Personen hoffe man durch die Aktion für die aktive Feuerwehr gewinnen zu können. "Noch sind wir halbwegs gut besetzt, aber wir altern ja auch. Wir müssen schauen, dass wir zeitnah etwas dagegen tun können und diesem demografischen Wandel entgegenwirken können."

Sowohl für die Grundausbildung als auch für Weiterbildungen hofft die Feuerwehr Schlammersdorf auf Verstärkung. Löscheimer kommen dort jedoch normalerweise nicht mehr vor. "Im Großen und Ganzen ist das eher ein Gag, mit dem wir die Leute ein bisschen wachrütteln möchten. Die Menschen sollen sich Gedanken machen, was passiert, wenn niemand mehr in der Feuerwehr ist. Dann muss man sich nämlich selbst helfen - schlimmstenfalls eben mit Löscheimern", schließt der Vorstand ab.

