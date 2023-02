Kinderfeuerwehr in Höchstadt startet bald - Feuerwehr für Kinder ab 6 Jahren

In Höchstadt soll noch in diesem Jahr eine Kinderfeuerwehr ins Leben gerufen werden. Teamleitung Stefanie Felber steckt schon mitten in den Vorbereitungen für das Projekt. "Wie überall in den Vereinen kämpfen auch wir mit rückläufigen Nachwuchszahlen. Das ist ein Problem, das leider auch vor der Feuerwehr nicht haltmacht", erklärt Felber gegenüber inFranken.de. Mit einer Kinderfeuerwehr wolle man dieser Problematik entgegenwirken - und die Kinder spielerisch in die Tätigkeiten der Feuerwehr einführen.

Kinderfeuerwehr in Höchstadt: Was man über das Projekt wissen muss

Mittlerweile stehe hinter dem Projekt ein 14-köpfiges Team, das für verschiedene Gruppen verantwortlich sein wird. Die Kinder werden aufgeteilt in sechs- und siebenjährige, acht- und neunjährige sowie zehn- und elfjährige, "damit man dem Anspruch der Kinder je nach Alter gerecht werden kann." In den einzelnen Gruppen sei je mindestens eine Person mit pädagogischem Hintergrund aktiv. Für die Kinder sei dann circa ein Treffen pro Monat für ungefähr zwei Stunden geplant.

Dort werde man sich mit verschiedenen Thematiken wie Brandschutzerziehung oder Verkehrserziehung sowie den Tätigkeitsbereichen und Abläufen der Feuerwehrarbeit beschäftigen - "und damit spielerisch auf den Übertritt in die Jugendfeuerwehr vorbereiten", in die man mit dem zwölften Lebensjahr eintritt. Konkret sollen die Inhalte anhand verschiedener, altersgerechter Beschäftigungen vermittelt werden: "Wir haben ein breites Spektrum an Möglichkeiten und auch schon viele Ideen, zum Beispiel eine Schnitzeljagd mit Hydrantensuche, Basteleien oder verschiedene Ausflüge", erklärt Felber.

Für interessierte Eltern und Kinder ist am Mittwoch (3. Mai 2023) in Höchstadt ein Informationsabend geplant. Um 19 Uhr trifft man sich im Gerätehaus der Feuerwehr, eine vorherige Anmeldung sei nicht nötig. "Wir stellen dort nochmal das Konzept und das Team vor und beantworten natürlich alle Fragen, die die Leute so haben." Wichtig zu wissen sei, dass Kinder, die in die Kinderfeuerwehr eintreten möchten, das sechste Lebensjahr vollendet haben und aus dem Stadtgebiet Höchstadt kommen müssen. Außerdem könne man sein Kind jetzt schon für eine der Gruppen anmelden, "man kommt damit auf eine Vormerkliste, mit der wir den Bedarf ermitteln wollen." Unter kinderfeuerwehr@feuerwehr-hoechstadt.de erreicht man die Verantwortlichen. Offiziell starten soll die Kinderfeuerwehr dann am 1. September 2023.