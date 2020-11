Forchheim vor 1 Stunde

Pandemie

Das Hoffen auf Schnelltests: Mehr Sicherheit fr Forchheimer Senioren

Ein Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim ist ein Schreckensszenario. In den Pflegeheimen in der Region Forchheim hofft man deshalb auf die Corona-Schnelltests, die die Bundesregierung versprochen hat.