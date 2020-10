Das Landratsamt Forchheim hat am Freitag, 25. Oktober 2020, als Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis 43,0 Fälle pro 100 000 Einwohner angegeben. Damit ist die kritische Marke von 35 überschritten - die Corona-Ampel springt auf Gelb. Die gelbe Corona-Ampel bringt Beschränkungen des Alltags für die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Forchheim.

Wo muss ich jetzt Masken tragen?

Laut Bayerischem Innenministerium besteht im Landkreis Forchheim nun eine Maskenpflicht auf stark frequentierten Plätzen wie zum Beispiel auf Marktplätzen, in Fußgängerzonen, in öffentlichen Gebäuden, im Unterricht an weiterführenden Schulen und für Zuschauer bei (sportlichen) Veranstaltungen.

In der Gastronomie muss weiterhin die Maske aufbehalten werden, außer bei der Einnahme von Essen und Trinken. Am Arbeitsplatz gilt Maskenpflicht, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, also etwa im Fahrstuhl. Auch bei Tagungen muss am Platz Maske getragen werden, in Freizeiteinrichtungen und Kulturstätten ebenfalls - also zum Beispiel im Kino.

Mit wem darf ich mich treffen?

Es dürfen sich maximal zehn Personen oder zwei Haushalte treffen. Dies gilt für den gemeinsamen Aufenthalt im öffentlichen Raum, für Treffen in privat genutzten Räumen oder Grundstücken und auch für private Feiern wie Hochzeiten.

Wo darf ich Alkohol trinken?

Es gilt ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen in der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr. Außerdem ist es verboten, Alkohol an Tankstellen oder anderen Verkaufsstellen in der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr zu verkaufen.

Ab wann greift die Sperrstunde in den Lokalen?

Von 23 Uhr bis 6 Uhr gilt in der Gastronomie die Sperrstunde. Ausnahme ist die Abgabe und Lieferung von Speisen oder nichtalkoholischen Getränken.