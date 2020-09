Viertel-Million Euro macht Heßdorfs Brücken schön

Schon vor vier Jahren wurde über die Sanierung der gemeindlichen Brücken am Rad­ und Fußweg Niederlindach-Klebheim, an den Straßen Niederlindach-Hesselberg und "Zum Sportplatz" in Heßdorf diskutiert. In der letzten Gemeinderatssitzung wurde zwar der Wunsch laut, den Beschluss noch einmal zu verschieben, damit war aber der Sitzungsleiter nicht einverstanden.