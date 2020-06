Biberdämme in Thüringen trocknen Teich in Oberfranken aus: In Neustadt bei Coburg ist ein Teich ausgetrocknet. Sämtliche Fische darin kamen ums Leben. Als Übeltäter konnte die Polizei letztlich Biber aus Thüringen ausfindig machen. Diese hatten durch zwei Dämme die Wasserzufuhr lahmgelegt. Dies berichtet die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag (25. Juni 2020).

Demnach hatte der Teichbesitzer den erheblichen Wassermangel schon Anfang des Monats gemeldet. Die Polizei fand letzten Endes heraus, dass für ihn zwei Biberdämme in Thüringen verantwortlich sind. Laut einem Polizeisprecher können die Dämme allerdings nicht entfernen werden, weil es sich bei Bibern um eine geschützte Tierart handelt.