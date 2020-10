BTZ Coburg: gute Aussichten für Fortbestand

Die Beharrlichkeit der Coburger Handwerker scheint sich auszuzahlen. Im Streit mit der Handwerkskammer für Oberfranken in Bayreuth um den Fortbestand des Ausbildungsstandorts Coburg zeichnet sich ab, dass das dortige Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) auf jeden Fall bestehen bleibt. Im Rahmen einer Pressekonferenz am Freitag in Bamberg, bei der es vor allem um die Unregelmäßigkeiten bei der Steuerberatungs-Tochter GTO und das damit verbundene Ausscheiden von Hauptgeschäftsführer und Präsident ging, hatte Vizepräsident Matthias Graßmann signalisiert, dass man guter Dinge sei, im zweiten Mediationstreffen Ende Oktober zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen.