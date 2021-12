Geschmückter Weihnachtsbaum vor Bamberger Hotel gestohlen

vor Bamberger Hotel gestohlen Polizeiinspektion Bamberg-Stadt hat Hinweise zu den Tätern

hat Hinweise zu den Tätern Zeugenaufruf: Wer hat etwas gesehen und kann der Polizei helfen?

Der Diebstahl hat sich vor dem Haupteingang eines Hotels in der Dominikanerstraße in Bamberg am Samstagabend (4. Dezember 2021) um kurz vor 22.30 Uhr ereignet.

Bamberg: Weihnachtsbaum entwendet - Polizei sucht die Täter

Wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt mitteilt, hat ein Unbekannter einen dort stehenden geschmückten Weihnachtsbaum gestohlen.

Die Polizei verdächtigt zwei Männer, die Anfang 20 seien. Einer davon sei komplett schwarz gekleidet gewesen und habe weiße Schuhe getragen. Der Mittäter habe ebenfalls schwarze Kleidung und eine Hose mit weißen Streifen an der Seite getragen.

Etwa 100 Euro beträgt der entstandene Schaden. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.