Gewalttätiger Streit in Bamberg: Eine alkoholisierte Frau rastet bei einem Streit aus und schlägt ihre Bekannte mit einer Wodkaflasche. Dabei verletzt sie ihre Bekannte leicht.

Die Angreiferin muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten, wie die Polizei Bamberg-Stadt mitteilt.

Streit eskaliert: Frauen waren alkoholisiert und unter Drogen

Am Mittwochabend (03.02.21) gerieten zwei junge Frauen in einer Wohnung im Stadtteil Gartenstadt in einen handfesten Streit. Eine 24-Jährige besuchte ihre 26-jährige Bekannte in der Wohnung und sei dabei unvermittelt ausgerastet und schlug auf ihre Bekannte ein.

Zudem soll sie ihre Bekannte noch mit einer halbvollen Wodka-Flasche geschlagen haben, weshalb sie sich leicht verletzte. Beide Beteiligten waren erheblich alkoholisiert oder standen unter Drogeneinfluss.