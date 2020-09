Unterschiedliche Zielsetzungen beim SKC Victoria Bamberg und dem TSV Breitengüßbach

Obwohl die Damen des SKC Victoria Bamberg in der abgelaufenen Spielzeit ihren 22. deutschen Meistertitel eingefahren haben, spricht Mannschaftsfhrerin Daniela Kicker von einer " katastrophalen " Saison. Schlielich musste das erfolgsverwhnte Team aufgrund vieler Ausflle vier Niederlagen einstecken. Zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs hatte der Tabbellenfhrer nur zwei Punkte mehr auf dem Konto als die Verfolger aus Poing und Liedolsheim. In der kommenden Runde will der Serienmeister - der in den Vorjahren zumeist ungeschlagen durch die Saison gerauscht war - zu alter Dominanz zurckfinden. Mit Klara Sedlar haben sich die SKC-Damen hochkartig verstrkt. Die 24-Jhrige gewann bei der WM zusammen mit ihrer knftigen Teamkollegin Ines Maricic die Goldmedaille mit der kroatischen Auswahl.