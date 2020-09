Die Basketballer von Brose Bamberg haben auch ihr zweites Testspiel gegen einen Gegner aus der französischen Liga verloren. Vier Tage nach der 79:85-Niederlage in Ulm gegen AS Monaco zogen sie am Sonntagnachmittag bei SIG Straßburg mit 91:104 (38:56) den Kürzeren. Dabei zeigte sich abermals, dass die neuformierte Mannschaft von Trainer Johan Roijakkers noch lange kein eingespieltes Team ist und sich jeden Fortschritt mühsam erarbeiten muss. Individuelle Qualität ist aber zweifellos vorhanden.

"Wir sind nach wie vor defensiv nicht physisch genug. Das müssen wir schnellstmöglich abstellen", sagte Roijakkers, dessen Mannschaft mit der körperbetonten Spielweise des Gegners in der Zone Probleme hatte. Zehn Offensivrebounds holten sich die Franzosen - doppelt so viele wie die Oberfranken. Die Bamberger mussten erneut auf den angeschlagenen Center Norense Odiase (muskuläre Probleme) verzichten, verloren drei der vier Abschnitte und die Partie bereits im ersten Durchgang, den sie nach einem frühen 2:11-Rückstand mit 13:28 klar an die Gastgeber abgaben. Phasenweise konnten sie den Rückstand zwar bis auf zehn Punkte verkürzen, näher heran kamen sie aber nicht. Bei den schon recht eingespielten Franzosen, die bereits am nächsten Wochenende in die neue Saison starten, punkteten vier Akteure zweistellig, darunter der Ex-NBA-Profi Axel Toupane (16) und der aus Vechta gekommene Ishmail Wainright (14).

Starke Dreierquote

Während die Oberfranken in den gesamten 40 Minuten in der Abwehr oft einen Schritt zu langsam waren, steigerten sie sich offensiv nach der Pause erheblich und wiesen am Ende eine starke Dreierquote auf (52 Prozent). Die zehn Treffer aus der Distanz verteilten sich auf sechs Schützen, die auch allesamt zweistellig punkteten. Chase Fieler, der mit 26:44 Minuten die meiste Einsatzzeit hatte, erzielte alle seine 14 Punkte nach der Pause. Der US-Amerikaner war auch zweitbester Rebounder hinter Dominic Lockhart (4). Die beiden Aufbauspieler Tyler Larson und Bennet Hundt standen mehrmals gemeinsam auf dem Feld. Dennoch geriet das Bamberger Passspiel einige Male ins Stocken, wenn der Einstieg ins gewählte Offensivsystem nicht gelang. Erstmals in der Vorbereitung auf die neue Saison kamen Moritz Plescher und Joanic Grüttner Bacoul zu Kurzeinsätzen. Letzterer zählt aber offiziell nicht zum Brose-Kader.

"Offensiv war es okay, aber in der Verteidigung hat uns einiges gefehlt, um ihre Physis zu matchen. Wir fahren jetzt nach Hause, gehen zurück in die Trainingshalle und arbeiten daran", sagte Roijakkers. Er hofft, dass seine Schützlinge am Donnerstag (19 Uhr) im nächsten Testspiel bei Bayern München Fortschritte erkennen lassen. Brose Bamberg: Larson (15 Punkte/2 Dreier), Fieler (14/4), Hundt (13/3), Sengfelder (13/2), Blakes (12/3), Vitali (10/2), Kravish (9), Lockhart (3), Ogbe (2), Plescher, Grüttner Bacoul