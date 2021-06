Zu zwei Schlägereien musste die Bamberger Polizei in der Nacht zum Samstag ausrücken.

Gegen 2 Uhr am Samstagmorgen kam es laut Angaben der Polizei Bamberg wohl zu einer Schlägerei zwischen 20 bis 30 Personen auf der Unteren Brücke. Bei Eintreffen der Polizeistreifen entfernten sich die meisten der Anwesenden. Lediglich ein junger Mann kam auf die Beamten zu und zeigte einen anderen jungen Mann an, der ihm mit dem Knie ins Gesicht gestoßen haben soll. Der Mann war leicht verletzt. Die näheren Umstände müssen noch ermittelt werden.

Massenschlägerei auf Unterer Brücke - weiterer Einsatz am Bahnhof Bamberg

Ebenfalls in den frühen Morgenstunden des Samstags gerieten mehrere Personen am Bamberger Bahnhof in eine Schlägerei. Als Beamte der Bahnpolizei einschritten, kam es zur Auseinandersetzung, in deren Verlauf Beamte der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt hinzugerufen wurden. Bei dem Versuch, die Identität eines jungen Mannes festzustellen, weigerte dieser sich und leistete massiv Widerstand. Der Mann musste gefesselt werden - dabei erlitt er leichte Verletzungen. Die Polizeibeamten blieben unverletzt.

Symbolfoto: NEWS5 / Merzbach