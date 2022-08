Bamberger Sandkerwa 2022: So kommt ihr mit dem Bus zur Kirchweih - Fahrplan erweitert

Wie die Stadtwerke Bamberg mitteilen, dehnen sie zur Sandkerwa wieder ihr Busangebot aus. Wegen der Sperrungen im Stadtgebiet müssen einige der Busse bereits ab kommendem Dienstag eine Umleitung nehmen.

Die Nachtbuslinien 935, 936, 937 und 938 fahren demnach von Donnerstag bis Montag - mit Ausnahme des Sonntags - bis 1.30 Uhr. Am Sonntag fahren die Nachtlinien bis 0.50 Uhr, dafür sei jede Nachtlinie im Einsatz.

Allen Gästen, die aus dem weiteren Landkreis nach Bamberg kommen, legen die Stadtwerke Bamberg ihr "kostenloses P+R- Angebot am Heinrichsdamm und in der Kronacher Straße ans Herz", heißt es.

Das Abstellen des PKW und Nutzen des P+R-Shuttle sei an allen Tagen kostenlos. Dazu müsse lediglich am Automaten ein gratis Parkticket gezogen werden, das hinter die Autoscheibe gelegt wird, und ein gratis Busfahrschein, der beim Einsteigen vorgezeigt wird. Das Shuttle-Angebot weiten die Stadtwerke Bamberg aus:

Die P+R-Linie 930 fährt ab 19.25 Uhr (ab P+R Heinrichsdamm) beziehungsweise 19.35 Uhr (ab ZOB) bis 01.05 Uhr (ab ZOB) zusätzlich zum regulären Fahrplan im 15-Minuten-Takt. Am Samstag gelte dieses Zusatzangebot bereits ab 18.50 Uhr (ab P+R) bzw. 18.55 Uhr (ab ZOB) bis 01:05 Uhr (ab ZOB). Am Sonntag verkehre die Linie 930 ab 12.55 Uhr (ab P+R) beziehungsweise 13.05 Uhr (ab ZOB) bis 01.05 Uhr (ab ZOB) im 15-Minuten-Takt.

An allen Tagen könne der P+R Heinrichsdamm zusätzlich mit der Nachtlinie 936 ab 20 Uhr vom ZOB (Bussteig D) erreicht werden. Die P+R-Linie 931 fahre am Donnerstag, Freitag und Montag ab 18.40 Uhr bis 01.05 Uhr zusätzlich zum regulären Fahrplan im 30-Minuten-Takt. Am Samstag werde zusätzlich ab 18.49 Uhr (P+R Kronacher Str.) ein Shuttle-Bus fahren. Dieser werde den P+R-Platz im Halbstundentakt anfahren: Ab ZOB beginne die Fahrt immer um 05 und 35, ab P+R immer um 19 und 49. Die letzte Abfahrt ab ZOB ist um 01.05 Uhr.

Am Sonntag verkehre die Linie 931 zwischen "Stadtmitte ZOB" und "P+R Kronacher Straße" von 12.49 Uhr (ab P+R) bzw. 13.05 Uhr (ab ZOB) bis 01.05 Uhr (ab ZOB) im 30-Minuten-Takt. An allen Tagen könne der P+R Kronacher Straße zusätzlich mit der Nachtlinie 935 ab 20 Uhr vom ZOB (Bussteig C) erreicht werden.

Von 23. bis 30. August 2022 halten die Linien 904, 906, 915, 916 und 938 stadtauswärts an der Haltestelle "Markusplatz" vor dem Imbiss. Stadteinwärts halten die Linien 906, 916 und 938 an der Ersatzhaltestelle gegenüber Markusplatz 10. Während der Sperrung der Lange Straße zum Fischerstechen am Sonntagnachmittag zwischen 13 und 17 Uhr entfallen stadtauswärts die Haltestellen "Lange Str.", "Am Kranen", "Markusplatz", und "Stadtwerke". In diesem Zeitraum werde die Linie über den Bahnhof umgeleitet.

Von 23. bis 30. August 2022 werde die Linie 910 aufgrund der Sperrung des Sandgebiets und des Domplatzes über Wildensorg zum Klinikum umgeleitet. Die Haltestellen "Lange Str.", "Am Kranen", "Markusstraße", "Elisabethenstraße", "Domplatz", "Domschule", "Schranne", "Schillerplatz" und "Schönleinsplatz" können nicht bedient werden. Von 23. bis 30. August 2022 können die Haltestellen "Sandstr.", "Stadtarchiv" und "Schweinfurter Str." in beiden Richtungen nicht bedient werden. Statt der Haltestelle "Markusstraße" werde die Haltestelle "Markusplatz" (am Imbiss) bedient. Die Busse würden wie die Linie 906 umgeleitet.

Während der Sperrung der Langen Straße zum Fischerstechen am Sonntagnachmittag entfallen stadtauswärts zwischen 13 und 17 Uhr die Haltestellen "Lange Str.", "Am Kranen", "Markusstraße" beziehungsweise "Markusplatz", "Stadtarchiv", "Sandstr." und "Schweinfurter Straße". In diesem Zeitraum wird die Linie über den Bahnhof umgeleitet.

Von 23. bis 30. August 2022 könnten die Haltestellen "Konzerthalle" und "Mußstr." stadtauswärts nicht bedient werden. Der Zustieg am Markusplatz erfolge stadtauswärts an der Haltestelle vor dem Imbiss. Am Montag könnten die Haltestellen "Lange Str",, "Am Kranen", "Markusplatz" aufgrund des Abschlussfeuerwerks von circa 21.30 Uhr bis circa 23 Uhr nicht bedient werden.

"Wann der nächste Bus kommt, erfahren Fahrgäste in Echtzeit per QR-Code, der auf jedem Fahrplanaushang aufgedruckt ist. Einfach mit dem Smartphone scannen. Darüber hinaus informiert die App 'VGN Fahrplan & Ticket' über alle Umleitungen und die nächste Verbindung in Echtzeit. Außerdem können Fahrgäste darüber ihre Tickets und persönliche Verbindungen verwalten. Die App ist kostenlos in den App-Stores erhältlich2, heißt es.

Wer auf das Auto angewiesen ist, habe mehrere Optionen, sein Auto in der Innenstadt abzustellen. Am Wochenende könne auch der Parkplatz "Stadtwerke" gegenüber dem alten Hallenbad am Margaretendamm ganztägig genutzt werden.

Alle Informationen zu den Sonderfahrten und Umleitungen sowie weiteren Services rund um die Sandkerwa haben die Stadtwerke Bamberg auf der Internetseite www.stadtwerke-bamberg.de/sandkerwa zusammengestellt.