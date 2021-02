Am Freitagmorgen (12.02.2021) ist gegen 1 Uhr im Sandgebiet in Bamberg ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert, so dass die Polizei anrücken musste.

Wie die Polizeiinspektion Bamberg mitteilt, haben die beiden Männer anfangs noch zusammen Alkohol getrunken, ehe sie aneinander gerieten. Schließlich begonnen die Männer sich gegenseitig zu schlagen, woraufhin der Besitzer der Wohnung die Räumlichkeiten verließ und die Polizei rief. Währenddessen begann sein Gast die Wohnzimmereinrichtung auseinanderzunehmen. Bis die Polizei eintraf, wartete der Mieter auf der Straße.

Randalierer wird in Gewahrsam genommen

Als die Beamten ankamen, wurde der Randalierer in Gewahrsam genommen. In einem späteren Alkoholtest wurde ein Wert von 1,76 Promille nachgewiesen. Dementsprechend verfrachtete die Polizei den Randalierer in die Ausnüchterungszelle. Gegen die beiden Streithähne wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.