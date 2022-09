"Tauch mit uns ab in die Unterwasserwelt!" Unter diesem Motto machten sich circa 90 Kinder mit ihren 20 Betreuern auf die Reise in die Unterwasserwelt von Hilders in der Rhön. Gemeinsam verbrachten sie bei dem Zeltlager der katholischen Landjugendbewegung Bad Kissingen (KLJB) eine abenteuerliche Woche bei bestem Wetter.

Am Sonntagmittag starteten die Teilnehmer mit einem Gottesdienst, um sich zusammen auf die bevorstehende Zeit einzustimmen. Obwohl die Hitzewelle auch vor der Unterwasserwelt nicht halt machte, wurde der erste Abend durch Tiefseegesänge am improvisierten Lagerfeuer perfekt abgerundet. Da aufgrund der Waldbrandgefahr kein echtes Lagerfeuer möglich war, wurde das Unterwasserlagerfeuer aus Holz und Lichterketten zusammengestellt, um die Atmosphäre nicht ganz vermissen zu müssen.

Am Montag starteten die Matrosen mit einem sogenannten Chaosspiel in den Tag, bei dem sie in vier Gruppen in ihren U-Booten gegeneinander antraten. Am Abend tauchten die Meeresbewohner für ihre Nachtwanderung noch weiter in die dunklen Tiefen des Meeres ab, wo einige Seeungeheuer warteten, um die Taucher schaurig zu überraschen. Um sich von dem Schock des vorherigen Tages zu erholen und abzukühlen, stand am darauffolgenden Tag ein Ausflug in das Schwimmbad auf dem Tagesplan. Gemeinsam mit der Tauchleitung wurden die Gewässer in Hilders unsicher gemacht, wobei alle eine Menge Spaß hatten.

Bei dem Dorfspiel am Mittwoch mussten sich die Kinder gemeinsam mit ihren U-Boot-Genossen bei spaßigen Wasserspielen möglichst viele Punkte erkämpfen, da am Ende ein leckerer Schatz auf sie wartete. Nachdem sich alle im Beautysalon die Schuppen gereinigt und aufpoliert hatten, ging es am Abend in die exklusive blaue Lagune, um bei bester Musik mal richtig die Flossen zu schwingen. Am Donnerstag mussten sich alle von den Strapazen der vorherigen Tage erholen und konnten bei gemeinsamen Spielen wie Merkball oder einem kleinen Wellnessprogramm die Flossen diesmal baumeln lassen. Der Abend wurde mit gemeinsamen Walgesängen und verschiedenen Spielen am Lagerfeuer beendet. Da das Ende der Woche wie immer viel zu schnell näherrückte, hatten die Zeltgruppen noch mal die Chance, sich bei der anstehenden Lagerolympiade unter Beweis zu stellen. Bei kleinen wässrigen Herausforderungen konnten die U-Boote ein letztes Mal zeigen, was in ihnen steckt, bevor es am nächsten Tag schon an den Abbau ging. Am Ende der Woche feierten alle gemeinsam mit dem Glaubensflitzer der KLJB einen festlichen Gottesdienst und rundeten die Woche mit fischigen Tänzen und erfrischenden Cocktails beim Festabend ab.

Am Samstag wurden die Zelte abgebaut, um sie vor der großen Sintflut ins Trockene zu bringen. Und dann hieß es auch schon Tschüss bis zum nächsten Jahr zu sagen. Ein Dank ging am Ende an alle Helfer und Unterstützer, die das Zeltlager ermöglicht hatten.