Seit Jahren verfolgt die Saaletal-Schule im Rahmen ihres Profils "Gesunde Ernährung und Bewegung" Projekte, um den Schülerinnen und Schülern Bewusstsein und Verantwortung für die eigene Gesundheit zu vermitteln, heißt es in einer Pressemitteilung der Saaletal-Schule.

Andreas Hagedorn, 1.Vorsitzender des Förderkreises der Saaletal-Schule, nahm vom Labor L&S, vertreten durch Dr. Jürgen Balles, einen Scheck in Höhe von 1500 Euro entgegen. Hagedorn bedankte sich im Namen der Schulgemeinschaft für die großzügige Spende. Das Geld fließt erstmals in diesem Schuljahr in Schwimmkurse für die Schulanfänger und in die seit Jahren bestehende AG Mountain-Biken.