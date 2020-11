Lüften ist wichtig, das weiß jeder. Doch im Spätherbst oder Winter ist das gar nicht so einfach. Die "schöne Wärme" in der Wohnung will manch einer nicht aufgeben, die kalte Luft zieht - und außerdem regnet es ja draußen. Doch gerade jetzt ist richtiges Lüften umso wichtiger, um Schimmelbildung zu verhindern. Die Feuchtigkeit durch Kochen, Duschen, Wäschetrocknen oder einfach Ausatmen muss nach draußen. Sonst lagert sie sich als Tauwasser an den kältesten Stellen des Hauses ab - ein idealer Nährboden für Schimmel.