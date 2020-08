Matthias Mangiapane teilt aus: Fränkischer Reality-Star beim Promi-Boxen auf Sat.1 dabei

Der Kampf um Aufsehen in der Fernsehlandschaft hat für Fella viele Facetten. Fünf von sieben Tagen sei er inzwischen dafür unterwegs. Und beim Blick ins Show-Programm der Privatsender kommt man immer weniger an ihm vorbei. Die Zahl der Follower auf Instagram ist seit dem Dschungelcamp von 1700 auf inzwischen 70 000 gestiegen.

Aber bei aller Zustimmung hagelte es Proteste gegen Mangiapane, als er diesen Sommer bei Promis unter Palmen bei einen Zoff mit Claudia Obert schimpfend in die Offensive ging. Sogar von Mobbing und Strafanzeige war hinterher die Rede. Inzwischen hätten sich die Wogen offenbar wieder geglättet. "Manche Zuschauer nehmen das vielleicht etwas zu ernst", sagt Mangiapane zu solchen Auseinandersetzungen auf dem Bildschirm. Schließlich unterschreibe man vorher, dass man stark genug sei, um solch ein Geplänkel zu überstehen.

Trennungs-Gerüchte über Mangiapane und Hubert Fella: Was ist dran?

Auch über eine Trennung von Mangiapane und Hubert Fella wird in den sozialen Medien häufiger spekuliert. Doch da sei nichts dran, versichert der Show-Boxer. Es gebe eben unterschiedliche berufliche Verpflichtungen, und da könne man nicht immer gemeinsam unterwegs sein. Hubert Fella orientiere sich jetzt etwas stärker in die Schlagerszene.

Zuletzt waren beide gemeinsam in der Show "Nicht ohne mein Haustier" zu sehen. In Kürze kommt der Auftritt bei "Promis Privat", für das auch auf dem Campingplatz in Frickenhausen gedreht wurde und dann bei "Plötzlich arm - plötzlich reich", wofür das Paar eine Woche das Leben mit einer Familie in Berlin tauscht. Alleine ist Matthias im Quiz "Festival der Reality-Stars" zu sehen.

Über acht Jahre ist das Paar erfolgreich. Für Matthias Mangiapane ein Glücksfall, zumal seine Reiseagentur coronabedingt mit Einbußen von 85 Prozent leben muss. Das TV-Engagement ist kaum überschattet. "Anstrengend ist mein Leben schon", räumt er ein. "Manchmal weiß ich im ersten Moment gar nicht mehr, in welcher Stadt ich gerade aufwache", sagt er. Sein Erfolgsrezept? "Hart arbeiten und sich immer wieder neu erfinden." Weitere Projekte seien in Vorbereitung.