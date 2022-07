Obereschenbach vor 1 Stunde

Nachgefragt

Mysteriöses Loch am Sodenberg gibt Rätsel auf

Am Hang des Sodenbergs hat sich mitten in einem Acker die Erde sechs Meter tief aufgetan. Was Geologen dazu sagen und was Grundstückseigentümer in solchen Fällen tun müssen.