In Schweinfurt steht das Deutsche Bunkermuseum

In den 1940er Jahren entstanden in Schweinfurt 13 Hochbunker. Nach Ende des Kalten Krieges wurden sie ab 2007 verkauft. Petra und Nils Brennecke sicherten sich einen davon und haben das Deutsche Bunkermuseum eingerichtet. So sieht es dort aus.