Parkplätze können ein emotional aufgeladenes Thema sein, egal ob es dabei um Ticketkosten, Anwohnerparken oder einfach die verzweifelte Suche nach einer freien Stellfläche fürs Auto geht. Auf Reddit hat sich ein Anwohner allerdings aus rein ästhetischen Gründen über ein Fahrzeug in seiner Nachbarschaft aufgeregt. Das Netz rätselt nun: Um welches Modell handelt es sich nur bei dem angeblich so "hässlichen" Fahrzeug?

In dem Reddit-Thread "Aber bitte laminiert" posten Nutzer regelmäßig kuriose Zettel und Hinweisschilder, die sie im Alltag entdeckt haben. Eine nicht besonders freundlich formulierte Aufforderung wurde kürzlich an der Frontscheibe eines geparkten Autos entdeckt: "Sehr geehrter Fahrzeughalter/in, bitte parken Sie nicht mehr in der Englertstraße, da ich den Anblick eines so hässlichen Fahrzeugs nicht ertrage. (Ich bekomme Augenkrebs.) Danke." Die genannte Straße befindet sich im unterfränkischen Aschaffenburg.

Aufregung um "hässliches" Auto auf Reddit: Welches Modell steckt dahinter?

Welches Fahrzeugmodell den anonymen Verfasser so erzürnt, wird aus dem Post aber nicht deutlich. Dort ist nämlich lediglich der abfotografierte Zettel zu erkennen. Andere User begannen daraufhin in den Kommentaren zu rätseln: "Schätze mal Fiat Multipla mit ATU Chrom Leisten Nachrüstsatz", lautet der Tipp eines Nutzers, der dafür viel Zustimmung erhält.

Doch es werden noch andere umstrittene Modelle ins Rennen geschickt: "Bis vor Kurzem wäre ich 100 Prozent bei dir gewesen. Und dann? Dann habe ich einen Opel E-Rocks gesehen." Auch Daihatsu und Pontiac Aztek werden genannt. Vereinzelt kommen aber auch Zweifel auf, ob der Verfasser die Aufforderung überhaupt ernst meint oder ob es sich um einen Fake handelt, der lediglich als Aufreger dienen soll.

Der Nutzer, der das Foto ursprünglich auf Reddit gepostet hatte, versuchte später in der Kommentarspalte Klarheit zu schaffen. "Ich weiß ja auch nicht weiter. Ist noch nicht mal mein Auto. Danke unbekanntes Subjekt für die Feigheit und die Papierverschwendung. Das Auto ist ein Daihatsu Yaris." Das Problem: Dieses Modell gibt es gar nicht, sondern lediglich einen Toyota Yaris sowie einen Daihatsu Charade. Das Rätselraten geht also weiter.

Vorschaubild: © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild