Ein dreijähriger Junge aus Zypern braucht dringend eine Herz-OP - doch mehrere Kliniken lehnen ihn ab, da seine Eltern ungeimpft sind.

Auch eine Spezialklinik in Frankfurt sagte der Familie ab, wie Politico berichtet.

Kleiner Junge wird nicht operiert - weil seine Eltern nicht geimpft sind

Die Behandlung in einer Frankfurter Klinik sollte die große Hoffnung für ein herzkrankes Kind aus Zypern sein. Der dreijährige Bub leidet an einem speziellen Herzleiden. Für die Behandlung hätte er am Donnerstag (27. Januar 2022) nach Frankfurt geflogen werden sollen, aber die Klinik sagte kurzfristig ab.

Der Grund: Die Eltern des Jungen sind nicht geimpft. Kliniken in Großbritannien und Israel hätten die Behandlung ebenfalls verweigert. Letztendlich wurde das Kind nach Griechenland geflogen, wo es operiert werden soll.

Laut Gesundheitsministerium gäbe es keine Vorschrift, welche Kliniken die Aufnahme von ungeimpften Personen verbieten würde. Jedoch dürfen Krankenhäuser ihre eigenen Regeln beschließen und umsetzen. Der Junge wurde wohl schon im Sommer in Deutschland behandelt. Damals hätte jedoch ein PCR-Test für die Eltern gereicht.

"Ich habe nicht gewusst, dass ich geimpft sein muss, damit mein Kind in dem Krankenhaus behandelt werden kann, sonst hätte ich das natürlich getan," wird der Vater Alexey Matveev zitiert. Mittlerweile sind beide Eltern geimpft, allerdings müssen sie jetzt noch sechs Wochen warten, bis sie auch als geimpft gelten.