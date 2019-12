Loewe verkauft - Skytec-Gruppe übernimmt fränkischen TV-Hersteller

Die Skytec-Gruppe übernimmt den insolventen TV-Hersteller Loewe. Das gab Rechtsanwalt Rüdiger Weiß am Freitag (13. Dezember 2019) in einer Pressemitteilung bekannt. Zuvor hatte der Insolvenzverwalter bereits die EMS-Fertigung (Electronic Manufacturing Services) von Loewe an die Dr. Schneider-Unternehmensgruppe veräußert.

Dass der traditionsreiche fränkische Hersteller von Fernsehgeräten an Skytec verkauft wird, ist keine große Überraschung. Das Interesse des Unternehmens an Loewe ist bereits in der Woche zuvor bekannt geworden.

Loewe-Verkauf beschlossen: kein Interessent für ursprünglichen Bestand

Die Markenrechte lagen seit einer Umschuldung der Loewe-Gruppe im Jahr 2015 in den Händen der RiverRock European Opportunities Fund Limited. "RiverRock hat sich nach ausgiebigen Verhandlungen mit den vorhandenen Interessenten über die wirtschaftlichen Eckdaten und nach einem Vergleich der vorgelegten Konzepte nunmehr für einen Verkauf an die Skytec-Gruppe entschieden, da kein Interessent am Erwerb des Unternehmens im ursprünglichen Bestand interessiert war", heißt es in der Pressemitteilung.

Der Zuschlag an die Skytec-Gruppe sei schlussendlich von RiverRock als faktischem Inhaber der Markenrechte erteilt worden. Entgegen anderslautender Aussagen in Presse und Politik habe hier weder der Insolvenzverwalter noch der Gläubigerausschuss eine eigene Entscheidungsbefugnis gehabt. Sowohl Skytec als auch Hisense hätten deshalb die Verhandlungen bezüglich der Markenrechte mit RiverRock geführt.

"Lediglich bezüglich der sonstigen Vermögensgegenstände der Loewe-Gruppe wurden die Verhandlungen von den Interessenten direkt mit dem Insolvenzverwalter geführt und im Ergebnis mit dem Gläubigerausschuss abgestimmt." Dies habe vor allem das vorhandene Sachanlagevermögen (Maschinen, Werkzeuge, Mobiliar), das Rohteillager, die Ersatzteile sowie die Fertigwaren betroffen.

Skytec auf Unterhaltungselektronik spezialisiert

Mit der Skytec-Gruppe habe sich RiverRock für einen international tätigen strategischen Investor entschieden, der sich auf die Bereiche Unterhaltungselektronik und IT spezialisiert hat. Die Skytec-Gruppe mit Sitz in Zypern und der Slowakei verfüge laut Pressemitteilung über eine exzellente Reputation hinsichtlich der Restrukturierung und Neuausrichtung etablierter Marken.

"Wir haben bereits mit Blaupunkt und Sharp bewiesen, dass wir etablierte Marken zu neuem Leben erwecken und sie erfolgreich am Markt positionieren können. Mit uns als europäischem Investor ist sichergestellt, dass Loewe nicht nur ein europäisches Unternehmen bleibt, sondern dass es auch weiterhin dem international angesehen Prädikat 'Made in Germany' verbunden bleibt", so der CEO der Skytec-Gruppe, Aslan Khabliev.