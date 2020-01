Neujahrsbabys in Oberfranken: Das sind die ersten Kinder 2020

Während auf den Straßen und Plätzen der Region fleißig geböllert und gefeiert wurde, bot sich in den Kreißsälen fränkischer Krankenhäuser ein anderes Bild. Warten und bangen, bis der große Moment gekommen war: Zahlreiche Neujahrsbabys wurden geboren.

Neujahrsbaby in Bamberg: Finn ist der neuste Schrei

Der Junge aus Haßfurt erblickt um 4.31 Uhr als erstes Baby des neuen Jahres im Klinikum Bamberg das Licht der Welt: Bereits vor seiner Geburt bescherte er seinen Eltern einen unvergesslichen Moment. Der kleine Finn kam am Neujahrstag um 4.31 Uhr in Bamberg zur Welt. Ronald Rinklef Der kleine Finn kam am Neujahrstag um 4.31 Uhr in Bamberg zur Welt. Foto: Ronald Rinklef

Silvesterfeier läuft anders als geplant: Lenny ist das Coburger Neujahrsbaby

Bereits um 4.14 Uhr gab es im Klinikum Coburg die erste Geburt des neuen Jahres. Der Vater freut sich über "männliche Verstärkung" in der Familie. Alle "Fünf" freuen sich über das neue Familienmitglied. Um 4.14 Uhr am Neujahrstag erblickte Lenny im Klinikum Coburg das Licht der Welt. Von links: Lina, Mimi, Vater Marcus, Mutter Lisa mit Sohn Lenny und Hannah. Desombre Alle "Fünf" freuen sich über das neue Familienmitglied. Um 4.14 Uhr am Neujahrstag erblickte Lenny im Klinikum Coburg das Licht der Welt. Von links: Lina, Mimi, Vater Marcus, Mutter Lisa mit Sohn Lenny und Hannah. Foto: Desombre

Neujahrsbabys in Lichtenfels: Emil und Paul sind die ersten Kinder 2020 im Klinikum

Zwei echte "Wonneproppen" sind die beiden Jungen, die im Lichtenfelser Klinikum als erste Neujahrsbabys zur Welt kamen: der kleine Emil und der kleine Paul.

Emil Lahner: 50 Zentimeter groß, 3370 Gramm schwer

Forchheim: Finn ist das erste Baby des Jahres

Eine Woche später als erwartet, kam der 4160 Gramm schwere Junge am Mittwoch im Klinikum Forchheim auf die Welt. Für die Eltern Manuela Eckert und Manuel Lorenz ist es der zweite Sohn. Finn mit seinen Eltern Manuela Eckert und Manuel Lorenz. Foto: Ekkehard Roepert Finn mit seinen Eltern Manuela Eckert und Manuel Lorenz. Foto: Ekkehard Roepert

