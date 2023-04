Um den Wert und die Funktion deiner Garage auf Dauer zu erhalten, solltest du sie regelmäßig warten. Die Instandhaltung deiner Garage trägt dazu bei, dass der Wert deiner Immobilie erhalten oder sogar gesteigert wird. Das wichtigste Funktionsteil der Garage ist das Garagentor. Es prägt nicht nur die Optik deiner Garage und damit deines Grundstücks, sondern gilt auch als essenzielles Funktionselement.

Das Unternehmen ZAPF Garagen ist seit über 40 Jahren im Garagenbau erfolgreich und baut jährlich rund 16.000 Garagen. Damit gehören die fränkischen Profis aus Bayreuth mit ihren Fertiggaragen "Made in Germany" zu den größten Anbietern von Fertiggaragen in Deutschland. Auch in der Modernisierung und der Reparatur sind die Mitarbeitenden von ZAPF echte Experten. Egal ob du deine Garage vor Feuchtigkeit schützen, einen elektrischen Torantrieb nachrüsten oder sie einfach nur optisch aufwerten lassen möchtest - bei ZAPF bist du an der richtigen Adresse. Wir geben dir einen Überblick über die Leistungen rund ums Garagentor und verraten dir, was es bei der Erneuerung zu beachten gilt.

Garagentor reparieren oder erneuern: Unverbindlicher Garagen-Check gibt Aufschluss

Damit die Funktion und Sicherheit deines Garagentors gewährleistet ist, empfiehlt sich eine regelmäßige Wartung. Ein erhöhtes Einbruchsrisiko durch ein klemmendes Garagentor oder ein marodes Schloss kann so vermieden und die Langlebigkeit der Garage sichergestellt werden. Ob das Garagentor ausgetauscht oder erneuert werden muss, ist stets von einem Experten zu beurteilen. Die ZAPF Garagenprofis haben ein geschultes Auge und helfen dir, die passende Lösung für deine Garage zu finden. Stellst du folgende Anzeichen an deiner Garage fest, solltest du einen professionellen Check durchführen lassen: Starker Rostbefall (vor allem an Federn und Aufhängungen)

(vor allem an Federn und Aufhängungen) Risse oder Brüche an den mechanischen Teilen der Garage

an den mechanischen Teilen der Garage Deutliche Laufgeräusche , starkes Knarzen oder Knacken

, starkes Knarzen oder Knacken Schwergängiges Öffnen/Schließen des Tores

des Tores Risse, Rost, Verformungen oder Brüche am Tor selbst Diese Mängel bedeuten nicht sofort, dass das komplette Tor ausgetauscht werden muss - viele Torbestandteile lassen sich auch einzeln reparieren. So kann auch eine Detailreparatur, wie zum Beispiel der Torfederaustausch oder die Reparatur der Aufhängung, die Lebensdauer deines Garagentors deutlich verlängern. Die Reparatur ist zudem nachhaltiger und kann meist schnell erfolgen. Der Online-Garagen-Check von ZAPF ist für dich unverbindlich. Der Modernisierungsservice nimmt anschließend Kontakt zu dir auf und stellt fest, welche Reparaturen wirklich nötig sind. Die Garagenprofis von ZAPF beraten dich gerne umfangreich. Hat deine Garage einen elektrischen Antrieb, solltest du diesen auch unbedingt überprüfen lassen. Hier geht's zum unverbindlichen Garagen-Check von ZAPF Garagen Garagentor austauschen: Alle Leistungen aus einer Hand Sollte dein Garagentor aus Sicherheitsgründen besser ausgetauscht werden oder strebst du eine Modernisierung an, hat ZAPF die für dich passende Lösung parat. Viele Kund*innen stellen sich die Frage, ob sich das eigene Garagentor ihrer Fertiggarage überhaupt austauschen lässt. Die Antwort ist klar: Ja! Praktisch alle Fertiggaragen (und die meisten gemauerten Garagen) besitzen die Standard-Tor-Einbaumaße, damit die benötigte Einfahrtbreite sichergestellt ist - damit steht dem Tausch nichts im Wege. Auch wenn du dein bisheriges Schwingtor gegen ein modernes und komfortables Sektionaltor ersetzen lassen möchtest, ist das mit den Garagenprofis von ZAPF problemlos möglich. Worauf du beim Kauf eines neuen Garagentores achten solltest, verraten dir die Garagen-Experten hier. Schnell und unkompliziert zum neuen Garagentor Der Einbau eines neuen Garagentores benötigt unbedingt Fachkenntnisse. Damit das Tor ohne Probleme geöffnet und geschlossen werden kann, ist Millimeterarbeit gefragt. Auch das Unfallrisiko ist nicht zu unterschätzen, weshalb der Einbau eines Garagentors kein Job für Amateure ist. Bei ZAPF Garagen bekommst du alles rund um dein Garagentor aus einer Hand: So kann das Garagentor deinen Vorstellungen und Wünschen angepasst werden und du sparst dir die Suche nach mehreren Handwerksbetrieben. Die Optik, der Komfort und die Torvariante sind dabei fast immer frei wählbar. Außerdem hast du die Wahl aus einem großen Farbspektrum und kannst bei Bedarf auch eine Beleuchtung für deine Garage nachrüsten lassen. Bei ZAPF Garagen steht dir die ganze Bandbreite moderner Garagentor-Vielfalt zur Verfügung. Entdecke die Garagentore von ZAPF Garagen Der robuste Klassiker - Individuelle Schwingtor-Lösung Der Einbau eines Schwingtors hat sich in den vergangenen Jahren bewährt und gilt als klassische robuste Lösung für deine Garage. Durch die durchdachte und stabile Konstruktion der ZAPF Schwingtore sind diese besonders langlebig und haben ein Top Preis-Leistungs-Verhältnis. Du kannst aus unterschiedlichen Kombinationen aus Material, Oberfläche und Farbe entscheiden. Wenn du genügend Platz zum Öffnen und Schließen deines Garagentores hast, überzeugen Schwingtore also vor allem durch ihren gebotenen Gegenwert. Du möchtest das Schwingtor deiner Garage erneuern lassen? Bei den Garagenprofis von ZAPF bist du in den richtigen Händen. ZAPF Garagen Modern und komfortabel - Flexibel in jedem Bereich mit dem Sektionaltor Moderne Sektionaltore bieten die platzsparende und elegante Alternative zu Schwingtoren. Dank des 90°-Torlaufs kannst du problemlos direkt vor der Garage parken und das Tor dennoch bequem öffnen. Zudem verleihen die Quersicken dem Tor Attraktivität und du kannst aus mehreren Farben und Sickendesigns wählen. Die Zargenlaufschiene besteht aus rostfreiem Edelstahl und bietet so optimalen Langzeitschutz. Die Sektionaltore von ZAPF besitzen eine rundum flexible Dichtung, wodurch das Tor bestens vor Feuchtigkeit schützt und im Winter nicht zufriert - damit lässt es sich bei jeder Witterung bequem bedienen. Mit einem Premium-Sektionaltor von ZAPF Garagen bist du bestens gerüstet gegen Schimmel- und Stockfleckenbildung. ZAPF Garagen Um die Schimmel- und Stockfleckenbildung innerhalb deiner Garage zu vermeiden, bietet ZAPF dir mit dem Premium-Sektionaltor die Möglichkeit, per Handschalter in "Lüftungsstellung" zu gehen. Durch die intelligente Klimafunktion kannst du mit der Durchlüftung Feuchtigkeit in deiner Garage und damit Korrosionsschäden an deinem Fahrzeug vorbeugen. Das Tor bleibt auch im Lüftungsmodus sicher verschlossen, denn es öffnet sich nur die obere Lamelle, während das Bodensegment nicht angehoben wird. Sieh dir hier das Premium-Sektionaltor von ZAPF für deine Garage an Garagentorantrieb: Komfort-Update vom Profi Im Zuge der Reparatur oder der Erneuerung deines Garagentors kannst du von den ZAPF Garagenprofis auch einen elektrischen Torantrieb nachrüsten lassen. Damit kannst du bequem per Knopfdruck aus dem Auto dein Tor öffnen oder schließen. Das spart Zeit und erhöht den Einparkkomfort, denn du musst bei Regen oder Dunkelheit nicht mehr aussteigen, um deine Garage zu öffnen. Die Sicherheit deines Tors wird natürlich weiterhin garantiert: Falls Hindernisse im Weg sind, stoppt der Garagentorantrieb durch den elektronischen Softstopp. Und auch das Aufschieben wird durch ein einbruchssicheres Gestänge an der Torrückseite verhindert. Neben der Öffnung per Knopfdruck kannst du das Tor auch per individueller Codeeingabe oder via Fingerabdrucksensor an deiner Garage mit dem Funkcodetaster öffnen oder schließen. Auf Wunsch kannst du dein neues Garagentor sogar per App steuern. Wie das kinderleicht funktioniert, erfährst du in diesem Video:

ZAPF Garagen "Made in Germany" - Das macht den fränkischen Garagenprofi aus

ZAPF Garagen gilt seit über 100 Jahren als eines der erfolgreichsten Unternehmen im Baugeschäft. Heute ist das 1904 als Baugesellschaft gegründete Unternehmen aus Bayreuth besonders für seine Fertiggaragen bekannt und beliebt. Mit dem breiten Produktportfolio ist für alle Bedürfnisse die passende Garage dabei: Von Standardmaßen über Designmodelle bis hin zu Großraumgaragen und Garagenparks wird man bei ZAPF fündig.

Die Garagen von ZAPF sind "Made in Germany" und werden mit Qualität, Zuverlässigkeit und der Bekenntnis zum Produktionsstandort Deutschland in vier Garagenwerken im Land hergestellt. Aber auch die Garagenmodernisierung als nachhaltige Alternative zum Neubau zeichnet das Unternehmen aus. Damit stärkt ZAPF Garagen den regionalen Arbeitsmarkt und kurbelt die Wirtschaft an.

"Short Facts" über ZAPF Garagen:

Spezialist für Fertigbetongaragen

40 Jahre Erfahrung

Jede vierte Garage stammt aus dem Hause ZAPF

Sanierung von Fertiggaragen aller Hersteller

In Bayern, Thüringen und Hessen als Modernisierungsprofis tätig

Alles aus einer Hand: Ein Ansprechpartner für alle Gewerke & ohne lästige Handwerkersuche

Hier erfährst du mehr über ZAPF Garagen und die Leistungen des Unternehmens:

Kontakt zu ZAPF Garagen

ZAPF GmbH

Nürnberger Straße 38

95448 Bayreuth

Telefon: 0921/ 601 601

Garagenmodernisierung: www.zapf-garagenservice.de

Fertiggaragen: www.garagen-welt.de

YouTube: Garagenwelt