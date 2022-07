Seit über 100 Jahren ist ZAPF Garagen eines der erfolgreichsten Unternehmen im Baugeschäft. Ihre Fertiggaragen "Made in Germany" werden nicht nur in Deutschland hochgeschätzt. Mit über 40 Jahren Erfahrung im Garagenbau und jährlich rund 16.000 Garagen ist das fränkische Unternehmen erfolgreich am Markt. Doch nicht nur die Planung und der Neubau von Garagen gehören zu den Kernkompetenzen des Unternehmens aus Bayreuth. Mit der Garagenmodernisierung von ZAPF Garagen bietet man alles rund um Modernisierung, Renovierung und Sanierung der Garagen an.

Genau wie ein Haus bedarf auch die Garage einer gewissen Pflege. Sie schützt nicht nur das Fahrzeug, das in ihr abgestellt wird, sondern trägt auch zum Werterhalt der Immobilie bei. Statt eines teuren Neubaus kann eine Sanierung oder Renovierung dazu beitragen, den Wert der Immobilie zu erhalten oder zu steigern und ist in den meisten Fällen auch wesentlich schneller erledigt. Wir geben einen Überblick zu den Leistungen und verraten, warum sich die Garagensanierung für dich lohnt! Garagenmodernisierung von ZAPF Garagen: Welche Leistungen werden angeboten? ZAPF Garagen bieten Sanierung, Modernisierung und Erweiterung aus einer Hand an. Egal, wie umfangreich die Arbeiten sind, die Garagenprofis stehen mit Rat und Tat zur Seite. Nach einem ersten Check vor Ort und einem Beratungsgespräch kannst du dir unverbindlich ein Angebot einholen. Garagensanierung von ZAPF Garagen - diese Leistungen gibt es: Das Dach ist undicht? Eine professionelle Abdichtung oder auch die Errichtung eines Pultdachs schaffen Abhilfe

ist undicht? Eine professionelle Abdichtung oder auch die Errichtung eines Pultdachs schaffen Abhilfe Die Fassade bröckelt oder ist unansehnlich? Kein Problem für die Profis der Garagenmodernisierung von ZAPF Garagen

bröckelt oder ist unansehnlich? Kein Problem für die Profis der Garagenmodernisierung von ZAPF Garagen Das Tor klemmt oder ein elektrisches Tor soll eingebaut werden? Hier bieten die Garagenprofis maßgeschneiderte Lösungen an, mit oder ohne Sensor.

klemmt oder ein elektrisches Tor soll eingebaut werden? Hier bieten die Garagenprofis maßgeschneiderte Lösungen an, mit oder ohne Sensor. Eine Innensanierung ist fällig? Diese ist mit einer Belüftung schnell realisierbar.

ist fällig? Diese ist mit einer Belüftung schnell realisierbar. Eine weitere Tür oder ein Fenster? Auch hier haben die Profis der Garagenmodernisierung eine passgenaue Lösung. Dabei spezialisieren sich die Profis von ZAPF Garagen auf die Sanierung von Fertiggaragen aller Hersteller (keine gemauerten Garagen). Garagenmodernisierung vom Profi: Alle Renovierungsoptionen Garagensanierung: Wo liegen hier die Vorteile? Ein Neubau ist aufwendig. Die alte Garage muss abgerissen und entsorgt werden, eine neue gebaut. Die Sanierung und Modernisierung sind in den meisten Fällen weniger aufwendig. Die Profis der Garagenmodernisierung von ZAPF Garagen beraten und erstellen nach Bedarf und Budget eine maßgeschneiderte Lösung. Vom Angebot bis zur Fertigstellung erhält man alles aus einer Hand. Egal, um welches Gewerk es sich handelt: Die Profis der Garagenmodernisierung von ZAPF Garagen sind ausgebildet in allen Gewerken. Keine Probleme mit der Terminkoordinierung, ein Ansprechpartner. Alle Vorteile auf einen Blick: Umfangreiches Leistungsangebot vom Profi - vom Anstrich, über die Tormontage bis zur Installation der Funkfernbedienung

Alle Leistungen aus einer Hand, ein zentraler Ansprechpartner für dein Projekt

Volle Kosten- und Terminkontrolle, Gewährleistung über alle Gewerke eindeutig geregelt Wohlverdiente Schönheitskur für deine Garage - Reparatur & Renovierung vom Profi: Garagenrenovierung vom Profi: Vorher-Nachher-Vergleich verblüfft Wie jede Immobilie benötigt auch einer Garage eine Wartung. Egal, ob das Dach undicht ist oder das Tor nicht mehr richtig schließt, ZAPF Garagen hat für jedes Problem die passende Lösung. Damit bleibt der Wert der Garage auf Dauer erhalten. Aus Alt mach Neu: Auf der Webseite von ZAPF Garagen findest du ein Vorher-Nachher-Beispiel. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Neugierig geworden? Fordere jetzt kostenlos den Modernisierungsprospekt mit wertvollen Tipps rund um die Garagenmodernisierung an. Hier mehr über Garagenmodernisierung erfahren Fertiggaragen "Made in Germany" Über 450.000 Fertiggaragen in den letzten 40 Jahren machen ZAPF Garagen zu einem der größten Anbieter von Fertiggaragen in Deutschland. Das Portfolio reicht von Garagen in Standardmaßen über Designmodelle bis hin zu Großraumgaragen und Garagenparks. Die Garagenmodernisierung gilt als nachhaltige Alternative. Dabei ist das Siegel "Made in Germany" nicht nur ein Inbegriff für Qualität und Zuverlässigkeit, sondern ein Bekenntnis zum Produktionsstandort Deutschland. So stärkt ZAPF den regionalen Arbeitsmarkt und kurbelt die Wirtschaft an. "Short Facts" über ZAPF Garagen und dessen Garagenmodernisierung: Spezialist für Fertigbetongaragen

40 Jahre Erfahrung

16.000 jährlich produzierte Fertiggaragen

Jede vierte Fertiggarage stammt aus dem Hause ZAPF

Modernisierungsprofis in Bayern, Thüringen & Hessen tätig

Sanierung von Fertiggaragen aller Hersteller (keine gemauerten Garagen)

Ein Ansprechpartner für alle Gewerke - keine lästige Handwerkersuche Garagenmodernisierung vom Profi: Alle Leistungen Auch interessant: Fragen & Antworten rund um den Fertiggaragenbau in unserem FAQ

Das Erfolgsrezept hinter ZAPF Garagen - erfahre mehr in unserem Artikel Kontakt zu ZAPF Garagen ZAPF GMBH

Nürnberger Straße 38

95448 Bayreuth Telefon: 0921/ 601 601

YouTube:

Webseiten:

Garagenmodernisierung: www.zapf-garagenservice.de

Fertiggaragen: www.garagen-welt.de Telefon: 0921/ 601 601YouTube: Garagenwelt Webseiten: