Einkäufe vor Silvester sind stressig genug, aber was, wenn noch genau diese eine Sache für das Essen zum Jahreswechsel oder an Neujahr fehlt? Das Dessert an Silvester, das Mittagessen am ersten Tag des Jahres? Noch schnell zum Supermarkt zu flitzen, ist normalerweise auch abends kein Problem, doch an Silvester ist es nicht so einfach - denn die Supermärkte und Discounter haben nicht wie gewohnt geöffnet.

Die Einschränkung der Öffnungszeiten an Heiligabend ist bundeseinheitlich gesetzlich geregelt - im Gesetz über den Ladenschluss. Fällt der Tag auf einen Werktag, dürfen Geschäfte nur bis 14 Uhr öffnen. Für Silvester gibt es keine gesetzlichen Einschränkungen - hier hat es sich aber vonseiten der Handelsketten eingebürgert, dennoch früher zu schließen. Hier ein Überblick über die Öffnungszeiten - und der ein oder andere Geheimtipp, sollte es doch etwas später werden.

Einkaufen bei Lidl: Wie lange hat der Discounter an Silvester offen?

Der Discounter Lidl hat normalerweise je nach Bundesland von 6.30 bis 20 Uhr oder von 7 bis 20 Uhr geöffnet.

An Silvester weichen diese natürlich ab. Viele Lidl-Filialen sind an Silvester bis 16 Uhr geöffnet - auch die am Nürnberger Hauptbahnhof beispielsweise.

Um zu überprüfen, ob es lokale Abweichungen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen gibt, kann man auf der Webseite von Lidl nachlesen, wie es vor Ort aussieht. An den jeweiligen Filialen gibt es darüber hinaus auch Aushänge, die darüber informieren.

Kaufland: Wie lange kann man an Silvester einkaufen?

Auch bei Kaufland ist an Silvester in der Regel um 16 Uhr Schluss mit Einkaufen. Es greift eigentlich überall die gleiche Regelung, doch auch hier gilt: Sicherer ist, auf der Seite von Kaufland nachzusehen oder vor Ort in der Filiale einen Blick auf Aushänge zu werden.

An Silvester gibt es keine zentrale Regelung der Supermarktkette - hier gibt es lokale Abweichungen.

Einige Märkte schließen um 16 Uhr, andere reizen die offiziellen Ladenöffnungszeiten aus. In Bayern schließen einige um 20 Uhr, in anderen Bundesländern zu entsprechend anderen Zeiten. Hier muss lokal überprüft werden, wann der jeweilige Markt schließt.

Edeka und Rewe: Öffnungszeiten an Silvester

Bei Edeka liegt die Sache etwas komplizierter, da die Filialen häufig von selbständigen Inhaber*innen betrieben werden. Diese sind keinen zentralen Regelungen der Supermarktkette unterworfen, sondern können selbst ermessen, wie lange sie öffnen - im Rahmen der gesetzlichen Regelungen.

Hier ist ein Blick auf die jeweilige Filial-Homepage oder auf Aushänge an der Tür sinnvoll, doch die allermeisten haben an Silvester bis 16 Uhr geöffnet. Längere Öffnungszeiten können sich viele Marktbetreiber in Zeiten von Personalmangel auch gar nicht leisten.

Ähnlich wie bei Edeka ist es bei Rewe: Auch hier werden Filialen von selbständigen Lizenznehmer*innen betrieben, die selbst über die Öffnungszeiten bestimmen. Doch auch hier gilt: In vielen Geschäften der Kette ist zu Silvester auch um 16 Uhr Schluss.

Aldi an Silvester: So lange hat der Discounter offen

Aldi Süd hat keine offiziellen Angaben veröffentlicht, wann Filialen an Silvester schließen werden. Aus der Erfahrung der vergangenen Jahre ist jedoch anzunehmen, dass Aldi-Filialen in der Regel um 16 Uhr ihre Pforten schließen werden.

Netto und Penny: Einkaufen an Silvester - wann ist Schluss?

Bei Netto und Penny muss man derzeit auf die Seiten einzelner Filialen schauen oder vor Ort auf Aushänge achten, doch auch hier ist bei einigen bereits zu sehen: Silvester ist bis 16 Uhr geöffnet.

Geöffnet sind die Geschäfte hier meist von 7 Uhr, einige bereits ab 6.30 Uhr.

An Neujahr sind die Geschäfte geschlossen.

Wann haben Bäcker an Silvester geöffnet?

Bäckereien sind ähnlichen Regeln unterworfen wie andere Geschäfte, können aber auf eine Reihe von Ausnahmen zurückgreifen. So dürfen sie auch während des Jahres an Sonn- und Feiertagen für einige Stunden öffnen. Am Sonntagmorgen Brötchen holen ist für viele eine liebgewonnene Angewohnheit geworden - das geht auch an Silvester (bis Nachmittag) und bei vielen Bäckereien auch an Neujahr (meist vormittags).

Genaue Öffnungszeiten musst du lokal bei deiner Bäckerei in Erfahrung bringen.

