Vieles ist teurer geworden: Vor allem die gestiegenen Energie- und Lebensmittelkosten schmälern das Budget vieler Menschen in Deutschland. Besonders für das eigene Vergnügen und Reisen wird jeder Euro zweimal umgedreht. Passend zur Sommerurlaubs-Saison hat sich das Statistische Bundesamt jetzt mit der Frage beschäftigt, wo man am meisten Urlaub für sein Geld bekommt.

Diese Analyse zeigt, welches das teuerste beziehungsweise das günstigste Urlaubsland in Europa ist. Und so viel vorweg: Urlaub daheim in Deutschland ist vergleichsweise sehr teuer. In anderen Ländern lässt sich teilweise sogar mehr als die Hälfte einsparen.

In diesen Ländern bekommst du im Urlaub mehr für dein Geld

Im Süden und Südosten Europas ist der Urlaub für deutsche Gäste deutlich billiger als im eigenen Land. Das geht aus einem Preisvergleich für Hotel- und Gaststättendienstleistungen hervor, den das Statistische Bundesamt am Dienstag (30. Mai 2023) veröffentlicht hat. Teurer wird es vor allem an Zielen im Norden und Westen des Kontinents.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, war das Preisniveau in Italien unter ausgewählten Urlaubsländern im Süden und Osten Europas im März 2023 am höchsten. Es lag in italienischen Restaurants und Hotels aber immer noch 5 Prozent unter dem in Deutschland. In Kroatien und auch Zypern war es für deutsche Touristinnen und Touristen 17 Prozent günstiger.

In Spanien, Polen und Tschechien zahlten Urlauberinnen und Urlauber für Gaststätten- und Hoteldienstleistungen 18 Prozent weniger als in Deutschland. Griechenland war 21 Prozent billiger und Portugal und Malta 28 Prozent.

Als besonders günstig erwiesen sich im Vergleich für diesen Sommer Albanien und die Türkei. "Beide Urlaubsländer waren mehr als die Hälfte (56 Prozent) preisgünstiger als Deutschland", heißt es in der Mitteilung. Ebenfalls deutlich mehr für ihr Geld erhalten Tourist*innen in Bulgarien, Rumänien und Montenegro. "Hier kosteten Hotelaufenthalte und Restaurantbesuche etwa 46 Prozent weniger als in Deutschland", teilt das Statistische Bundesamt weiter mit.

Hier zahlst du für deine Reise mehr als in Deutschland

Teurer als in Deutschland ist der Urlaub dagegen in Nordeuropa sowie in einigen Nachbarländern Deutschlands. Von allen ausgewählten Urlaubsländern war das Preisniveau im März 2023 in der Schweiz am höchsten. Während in Frankreich ein Aufschlag von rund 8 Prozent fällig ist, sind es in der Schweiz schon 61 Prozent mehr, die Reisende berappen müssen.

Es folgen Island mit einem Plus von 53 Prozent und Dänemark mit einem Zuschlag von 44 Prozent. Der Urlaub in Schweden war 17 Prozent teurer und im Nachbarland Österreich 15 Prozent.

