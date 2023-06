Mit dem Sommerflugplan des Airports Nürnberg stehen dir zahlreiche Möglichkeiten offen. Bella Italia allein bietet jetzt sieben Ziele, die mehrmals pro Woche angeflogen werden. Neben klassischen Badeurlauben in Griechenland und Städtetrips nach London, Istanbul und Co. gibt es auch preisgünstige Ziele für Sonnenanbeter mit kleinerem Budget.

Tipp: Wo auch immer du hinfliegst, von Nürnberg aus beginnt der Urlaub ganz entspannt: Die Parkhäuser des Airports liegen direkt gegenüber dem Terminal und die Wege sind kurz. Wenn du mit dem Zug anreist, kannst du einfach am Hauptbahnhof in die U-Bahn steigen, die nach 13 Minuten direkt vor der Abflughalle hält.

Flüge ab Nürnberg in den Badeurlaub – Sonne, Strand und viel Mee(h)r

Die Strände Madeiras – goldener Sand und türkisblaues Wasser werden von grünen Klippen und üppigem Pflanzenwuchs eingerahmt. Foto: Adobe Stock



Entdecke traumhafte Badeziele ab Nürnberg! Ibiza und Fuerteventura bieten unvergessliche Partys und entspannte Tage am Meer. Oder besuche Malaga an der Costa del Sol und genieße die mediterrane Atmosphäre.

Wenn du unberührte Natur und spektakuläre Ausblicke suchst, ist Madeira in Portugal die richtige Wahl. Die immergrüne Insel wurde vom Massentourismus verschont: Statt großer Hotelburgen laden dort landestypische Pensionen und liebevoll gestaltete Appartementanlagen zum Übernachten ein. Entdecke die atemberaubende Natur mit den Levadas (Bewässerungskanälen) und Lorbeerwäldern, die farbenfrohen Blumengärten von Funchal und die Klippen von Cabo Girão, die zu den höchsten Europas gehören.

Oder ruft etwa Griechenland nach dir? Kreta lockt mit seinen charmanten Städten Chania und Heraklion. Hier kannst du antike Ruinen erkunden, die köstliche griechische Küche probieren und dich an weißen Sandstränden sonnen. Elafonissi Strand zum Beispiel bietet Sanddünen und eine Lagune, auch Sweet Water Beach ist paradiesisch. Für Naturfreunde bietet Kreta außerdem spektakuläre Wanderwege entlang der bekannten Samaria-Schlucht (Europas längster Canyon mit rund 13 Kilometern Länge).

Aber auch die Türkei ist immer eine Reise wert! Hier erwarten dich herrliche Strände, beeindruckende Moscheen und einzigartige kulturelle Schätze. Erkunde die historischen Stätten von Istanbul, entspanne an den goldenen Küsten von Antalya oder erlebe die Magie von Kappadokien.

Weitere Sonnenziele wie Zypern, Teneriffa, Zadar & Co. werden täglich ab Nürnberg angeflogen. Egal, für welches Reiseziel du dich entscheidest – der perfekte Sommerurlaub wartet schon auf dich!

Günstige Flüge ab Nürnberg – Urlaub mit Top-Preis-Leistungsverhältnis

Eine Quadtour durch die ägyptische Wüste ist ein unvergessliches Abenteuer, das sich definitiv lohnt. Du kannst das Adrenalin spüren, während du mit dem Quad über die endlosen Sanddünen rast und die atemberaubende Landschaft um dich herum erkundest. Foto: Adobe Stock



Entdecke preisgünstige Ziele ab Nürnberg: Enfidha in Tunesien bietet eine Fülle an aufregenden Entdeckungen, von der malerischen Medina von Sousse bis zur antiken Stadt Karthago. Entspannung und kristallklares Wasser wartet an den wunderschönen Stränden von Hammamet. Oder wie wäre es mit einem Abenteuer in Hurghada, Ägypten? Du kannst die magische Unterwasserwelt des Roten Meeres erkunden, in luxuriösen Resorts entspannen und faszinierende Kultur hautnah erleben. Aber auch Varna in Bulgarien ist eine perfekte Wahl, wenn du nach einem preiswerten Strandurlaub suchst.

Tipp: Die Flüge zu diesen faszinierenden Destinationen sind vergleichsweise günstig! Spare Geld beim Hin- und Rückflug, um mehr in deinen Urlaub investieren zu können.

Bella Italia ab Nürnberg entdecken – Urlaub voller Dolce Vita

Fliege nach Bella Italia ab Nürnberg und erlebe Dolce Vita pur! In diesem Sommer werden sieben Nonstop-Ziele in Italien angeflogen, darunter Bari, Bologna, Lamezia Terme, Neapel, Sardinien, Sizilien und Venedig.

Alle Flugverbindungen von Nürnberg nach Italien im Überblick:

Bari: 2x wöchentlich (Fr und So)

Bologna: 2x wöchentlich (Mo und Fr)

Cagliari (Sardinien): 2x wöchentlich (Mi und So)

Lamezia Terme: 2x wöchentlich (Mo und Do)

Neapel: 2x wöchentlich (Di und Fr)

Palermo (Sizilien): 4x wöchentlich (Mo, Mi, Fr und So)

Venedig: 2x wöchentlich (Mi und So)

Unser heißester Tipp für den Sommer: Sizilien

Sizilien, die größte Insel im Mittelmeer, hat für jeden etwas zu bieten: Kultur, Kulinarik und traumhafte Strände. In Palermo, der Hauptstadt Siziliens, treffen orientalische Einflüsse auf europäische Kultur. Entdecke lebhafte Märkte wie den Ballarò-Markt und besuche Sehenswürdigkeiten wie den prächtigen Normannenpalast und die Kathedrale von Palermo.

An der Ostküste Siziliens liegt die charmante Stadt Taormina. Sie besticht durch ihre atemberaubende Lage auf einem Hügel mit Blick auf das türkisblaue Meer und den majestätischen Vulkan Ätna. Bei geführten Touren kannst du die faszinierende Landschaft des Vulkans erkunden, von erstarrter Lava bis hin zu rauchenden Kratern. Für Abenteuerlustige besteht sogar die Möglichkeit, zum Gipfel des Vulkans zu wandern.

Ein absolutes Highlight auf Sizilien ist ein Besuch des Ätna, Europas aktivstem Vulkan. Foto: Pixabay



Für Strandliebhaber bietet Sizilien eine Vielzahl wunderschöner Küstenabschnitte. Bekannt sind zum Beispiel die Strände von San Vito Lo Capo mit ihrem feinen, weißen Sand und dem klaren Wasser sowie die traumhaften Buchten von Cefalù.

Die sizilianische Küche ist berühmt für ihre Aromenvielfalt. Probiere köstliche Cannoli, frischen Fisch und Meeresfrüchte oder die leckeren Arancini, frittierte Reisbällchen. Und natürlich sollte man den erstklassigen sizilianischen Wein nicht vergessen.

Die besten Städtetrips ab Nürnberg – Summer in the City

Istanbul – die schöne Stadt am Bosporus bietet eine beeindruckende Mischung aus architektonischen Stilen. Von prachtvollen Moscheen wie der Hagia Sophia und der Blauen Moschee bis hin zu osmanischen Palästen und modernen Wolkenkratzern ist die Architektur in Istanbul vielfältig und beeindruckend. Foto: Adobe Stock



Wer es etwas kühler mag, der ist in Städten wie London, Dublin, Vilnius und Budapest im Sommer gut aufgehoben. Im hippen London kannst du das kulturelle Erbe der Stadt erkunden und ausgiebig in trendigen Läden shoppen. In Dublin erlebst du das authentische irische Flair in urigen Pubs, bei Straßenfesten und im berühmten Temple Bar Viertel. Vilnius lockt mit mittelalterlicher Architektur, bezaubernden Gassen und zahlreichen Veranstaltungen im Sommer. Die besondere Atmosphäre von Budapest kannst du tagsüber bei einem sommerlichen Spaziergang an der Donau oder in unzähligen Straßencafés genießen. Aber auch ein pulsierendes Nachtleben wartet auf dich: Die legendären Ruinenkneipen im jüdischen Viertel solltest du nicht verpassen.

Für Sonnenanbeter sind Sevilla, Valencia, Athen, Istanbul und Barcelona empfehlenswert. Sevilla bezaubert mit farbenfrohen Festivals, Flamenco und beeindruckender maurischer Architektur. Valencia lockt mit wunderschönen Stränden, pulsierendem Nachtleben und moderner Architektur der Ciudad de las Artes y las Ciencias. In Athen kannst du antike Kulturstätten wie die Akropolis und das Parthenon erkunden und dabei das warme mediterrane Klima genießen. Istanbul bietet die beeindruckende Hagia Sophia, Bootsfahrten am Goldenen Horn und den Gewürzbasar. Barcelona lockt mit seinem vielfältigen kulturellen Angebot, den berühmten Bauwerken des Architekten Gaudí und den lebhaften Stränden der Costa Brava.

Entdecker und Trendsetter sollten Belgrad, Tirana und Girona nicht verpassen. Diese drei Städte sind echte Geheimtipps für alle, die eine lebendige Kreativszene und ein authentisches Reiseerlebnis suchen. Belgrad begeistert mit seiner charmanten Altstadt, genannt Skadarlija, mit kopfsteingepflasterten Straßen und typischem Bohème-Flair. Die Stadt ist für ihre vielfältige Musikszene bekannt, die von traditioneller serbischer Musik bis hin zu modernem Pop und elektronischer Musik reicht.

Tirana, die Hauptstadt Albaniens, vereint Tradition und Moderne auf faszinierende Weise. Dies spiegelt sich in der Architektur wider, die von kommunistischen Betonbauten bis hin zu modernen Designgebäuden reicht. Die Stadt ist auch ein idealer Ausgangspunkt, um die atemberaubenden Berglandschaften Albaniens zu erkunden.

Girona im Nordosten Spaniens ist für seine malerische Häuserreihe am Fluss Onyar bekannt, die ein beliebtes Fotomotiv darstellt. In der mittelalterlichen Altstadt kannst du die katalanische Küche in ihrer besten Form erleben, angefangen von traditionellen Gerichten bis hin zu innovativen Gourmetkreationen. Girona ist außerdem ein beliebter Drehort für Filme und Fernsehserien, darunter "Game of Thrones".

Kontakt und Informationen

Flughafen Nürnberg GmbH

Flughafenstraße 100

90411 Nürnberg

Telefon: 0911 9370

E-Mail: information@airport-nuernberg.de

Website: www.airport-nuernberg.de

Social Media: Facebook & Instagram