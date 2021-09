Packliste für euren Wanderurlaub: So wird deine Wanderung zum Erfolg

Finanzen, Kleidung, Erste-Hilfe-Set: Was darf in einem Wanderurlaub nicht fehlen?

Packliste : Proviant für unterwegs

: Proviant für unterwegs Rucksack richtig packen - so geht's!

Egal, ob alleine oder in einer Gruppe, mit oder ohne feste Unterkunft, in den Bergen oder am Meer - das Packen eines Wanderrucksacks für eine mehrtägige Tour ist oft leichter gedacht als getan - deshalb bedarf es einer ausgeklügelten Packliste. Hier erfährst du, was du alles brauchst, damit du den Urlaub in vollen Zügen genießen kannst. Empfehlung: Das sind die zehn schönsten Wanderwege in Franken - mehr erfährst du in unserem Artikel.

1. Finanzen und Dokumente

Das Wichtigste zuerst: Wie in jedem Urlaub benötigst du auch zum Wandern Geld und verschiedene Ausweise. Dazu gehören:

Buchungsunterlagen der Unterkünfte

Personalausweis

Impfausweis oder negatives Testergebnis

Führerschein

Reisepass

ggf. Visum

Krankenversichertenkarte

Ermäßigungsnachweise (z.B. Schüler- oder Studierendenausweis)

Bargeld

EC- und/oder Kreditkarte

Wegbeschreibung

Landkarte

Da sich das Gepäck während eines Wanderurlaubs an der frischen Luft befindet, empfiehlt es sich, alle wichtigen Dokumente in einer wasserfesten Mappe* vor Wind und Regen zu schützen.

2. Die richtige Kleidung

Dasselbe gilt übrigens auch für dich! Auch das Material deiner Kleidung sollte wetterfest sein. Geeignet sind beispielsweise

Regenhose

Regenjacke

Funktionskleidung (Unterwäsche, Leggins, dünner Pulli, T-Shirt)

Fleecejacke

Softshelljacke*

Schlafanzug

Sonnenbrille

Wanderrucksack mit Regenhülle*

Wanderschuhe

Übrigens: Gegen Chaos im Wanderrucksack hilft eine praktische Kleidertasche*, in der du deine Wäsche bequem und kompakt verstauen kannst. Auch ein platzsparendes Mini-Nähset* ist sinnvoll, falls du unterwegs ein Kleidungsstück flicken musst.

3. Erste-Hilfe-Set und Hygiene

Bei einer größeren Wanderung ist ein gut gefüllter Kulturbeutel unverzichtbar. Neben Hygieneartikeln können darin auch Medikamente aufbewahrt werden:

Zahnbürste und Zahncreme

Deo, Shampoo, Spülung, Duschgel

Haargummi und Haarbürste

Handcreme

Bodylotion

Sonnencreme

Nagelpflegeset

Rasierer

Taschentücher

Lippenbalsam

Kontaktlinsen

evtl. Verhütungsmittel

für Frauen: Damenhygieneartikel

Erste-Hilfe-Set*

persönliche Medikamente

Pflaster (auch gegen Blasen)

Desinfektionsspray

Mückensalbe

Schmerzmittel

Besonders wichtig sind Blasenpflaster* und seit der Coronakrise auch Maske und Desinfektionsmittel, falls du unterwegs einkehren möchtest. Empfehlung: Welche wunderschönen Wanderungen du im Coburger Land unternehmen kannst, erfährst du in unserem Artikel.

4. Essen/Trinken

Beim Wandern braucht man viel Energie. Eine gute Verpflegung besteht daher aus Lebensmitteln, die die körperliche und geistige Leistung fördern wie beispielsweise:

Nüsse

Obst (z.B. Bananen, Beeren)

Kürbiskerne und Hülsenfrüchte

Gemüse (z.B. Rote Beete, Avocado, Chili)

dunkle Schokolade

Lebensmittel aus Kohlenhydraten (z.B. Vollkornbrot, Nudeln)

Denk auch daran, dir genug zu Trinken mitzunehmen.

5. Sonstiges, das in deinem Rucksack vielleicht nicht fehlen darf

Natürlich hat jede:r Reisende individuelle Bedürfnisse. Je nach Art der Unterkunft wandert möglicherweise auch Campingzubehör auf die Liste der benötigten Utensilien. Persönliche Gegenstände wie etwa

Reisetagebuch*

Kamera

Lektüre

Reiseführer

Smartphone inkl. Ladekabel und Kopfhörer

Kartenspiel

sind das i-Tüpfelchen auf der Packliste. Auch für sie darf Platz im Rucksack sein - obwohl es insgesamt natürlich sinnvoll ist, nur so viel wie nötig mitzunehmen.

Tipps & Tricks zum Packen des Rucksacks

Wusstest du, dass die Art und Weise, wie du deinen Rucksack packst, einen Einfluss darauf hat, wie viel Gewicht du letztendlich tragen musst? Je weiter außen sich die Gegenstände verteilen, desto anstrengender wird der Transport. Bergzeit.de verrät, wie du dein Gepäck effektiv verstauen kannst:

Schweres sollten sich nah am Körper befinden - idealerweise an den Schultern , damit der Rücken entlastet wird.

sollten sich befinden - , damit der Rücken entlastet wird. Proviant und Jacke kommen an die Rückwand des Rucksacks.

und kommen an die des Rucksacks. Utensilien, die selten gebraucht werden (z.B. zusätzliche Kleidung) werden am besten unten untergebracht

(z.B. zusätzliche Kleidung) werden am besten untergebracht Erste-Hilfe-Set und Wechselkleidung sollten griffbereit im oberen Teil des Rucksacks liegen

sollten liegen Weitere wichtige Gegenstände (z.B. Geld, Handy, Karte, Maske, Sonnenbrille, Mütze...) können im Deckenfach verstaut werden.

Insgesamt sollte dein Gepäck bei einer Tagestour etwa vier bis fünf, bei einer mehrtägigen Wanderung maximal acht Kilogramm umfassen. Du weißt noch nicht, wohin die Reise gehen soll? Dann lass' dich gerne von unserem Artikel inspirieren: Wander-Geheimtipps für den Bayerischen Wald: 10 Routen, die nicht jeder kennt.