Europa-Reise mit dem Camper: Was du brauchst und wissen solltest

Immer mehr Menschen haben in den letzten Jahren für sich das Reisen auf vier Rädern entdeckt. Mit Wohnmobilen, ausgebauten Transportern, mit einem Caravan oder auch im geräumigen Kombi: Das Reisen mit dem Auto ist gerade sehr in. Es ist ja auch sehr praktisch, seine fahrende Ferienwohnung immer mit dabei zu haben.

Autowahl, Gepäck und Routenplanung

Zunächst ist natürlich die Frage, mit welchem Gefährt du auf Reisen gehen willst und ob du dieses kaufen, leihen oder selber ausbauen möchtest. Dabei solltest du einige Faktoren berücksichtigen: Wie viele Schlafplätze benötigst du und wie groß soll der Wohnraum sein? Brauchst du Stehhöhe oder reicht ein kleiner Transporter mit einfachem Ausbau? Neben deinen Wünschen musst du auch auf dein Budget für die Kosten achten. Große Fahrzeuge sind in Anschaffung und Unterhalt oft sehr teuer und sie schränken dich mitunter ein, wenn es um die Suche eines Stellplatzes für die Nacht geht.

Sobald du das richtige Fahrzeug hast, stellt sich vor jedem Urlaub die Frage, was du an Gepäck brauchst. Wenn es mit dem Auto in die Ferienwohnung geht, wird der Kofferraum bis obenhin vollgeladen und am Urlaubsort in die Ferienwohnung umgeräumt. Beim Reisen mit dem Camper musst du besser planen. Du belädst deinen Camper und musst von da an die gesamte Reise mit dem Gepäck auskommen. Dein Pack-Motto könnte also lauten: Weniger ist mehr. Denn je mehr Sachen du mitnimmst, desto mehr Platz wird dafür benötigt und desto größer wird die Gefahr, dass du im Chaos versinkst. System ist Trumpf, wenn es um Leben auf kleinem Raum geht. Welche Gadgets du in jedem Fall mit dabei haben solltest, erfährst du hier.

Weiter brauchst du ein Ziel für deine Reise. Einfach ziellos in die Richtung, die dir gefällt und wo der Himmel blau ist, loszufahren, scheint sehr romantisch, kann aber mitunter etwas stressig werden. Denn mal ganz abgesehen vom Wetter unterscheiden sich die europäischen Länder sehr in ihrer Infrastruktur für Camper*innen und auch in ihrer Akzeptanz. Um nicht irgendwann müde und frustriert in einem Industrieviertel zu landen, weil dort der einzige Parkplatz ist, auf dem du mit deinem Reisemobil frei parken kannst, informiere dich vorher zu Stellplatzsuche und deiner Routenplanung.

Budget, Camping-Community und Rechtliches

Ein schier unbegrenztes Budget fürs Reisen zu haben ist eine schöne Vorstellung, trifft aber leider in den meisten Fällen nicht zu. Damit du einen ungefähren Eindruck davon bekommst, wie viel ein Urlaub im Camper kostet, verschaffe dir einen Überblick über die Ausgaben. Diese können von Land zu Land sehr unterschiedlich sein und sind mitunter extrem abhängig davon, wie du reist und welchen Komfort du dir für dich wünschst.

Mit deiner Partner*in in einem Camper in den Urlaub zu fahren bedeutet auch, auf relativ kleinem Raum für eine gewisse Zeit zusammenzuleben. Es ist ratsam, sich im Vorfeld ein wenig mental darauf vorzubereiten und gemeinsam zu überlegen, wie dieses Zusammenleben aussehen soll. Ideen hierfür findest du hier. Die Camper-Community ist in ganz Europa zu finden. Es gibt einige Möglichkeiten, ganz bewusst mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und schöne Begegnungen auf deiner Reise zu teilen.

Zuletzt solltest du dich in jedem Fall um alle rechtlichen und versicherungstechnischen Angelegenheiten kümmern. Neben deiner Autoversicherung gibt es noch ein paar weitere Versicherungen, die du für diesen Zeitraum eventuell abschließen möchtest. Die Rechtslage innerhalb Europas bezüglich des freien Stehens und Übernachtens variiert stark, vom absoluten Verbot bis hin zu kostenlosen Campingplätzen ist fast alles dabei. Hier solltest du dich zuvor informieren, um keine bösen Überraschungen zu erleben.

Fazit

Bevor du dich in deinen Camper setzt und dich auf zu deinem Abenteuer machst, gibt es einige Punkte, bei denen es sich lohnt, genauer zu planen. Diese Artikel sollten dir helfen, einige dieser Fragen für dich zu beantworten: