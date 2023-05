Mit dem Camper oder Wohnmobil verreisen: Was du wirklich an Bord brauchst

Eine Reise mit dem Camper, Auto oder Van kann sehr praktisch sein. Du musst nicht überlegen, was du in deinen Koffer oder Rucksack bekommst und die Tasche muss auch keine bestimmte Größe oder ein vorgegebenes Gewicht unterschreiten. Doch was brauchst du wirklich alles? Und was kann vielleicht doch zu Hause bleiben? Denn auch der Stauraum im Camper ist begrenzt und viel Gepäck bedeutet viel Gewicht – und das wiederum lässt den Verbrauch und die Kraftstoffkosten steigen.

Grundausstattung für den Campingurlaub

Wenn du mit einem gemieteten Camper in den Urlaub fährst, brauchst du dir in der Regel nicht allzu viele Gedanken um die Ausstattung machen, denn die ist bei den meisten Vermietungen bereits vorhanden. Solltest du mit deinem eigenen Wagen unterwegs sein, lohnt es sich schon einmal zu überlegen, was du wirklich brauchst für deinen Alltag. Unnötiges Geschirr zum Beispiel nimmt erstens Platz weg und bringt zweitens zusätzliches Gewicht mit sich. Wenn ihr zu zwei reist, kann es sehr befreiend sein, alles nur in zweifacher Ausführung mitzunehmen. Zwei Teller, zwei Tassen, zwei Gabeln, zwei Löffel usw. Das führt meistens auch dazu, dass der Abwasch nicht aufgeschoben wird. Ausgefallene Küchenutensilien wie zum Beispiel Kartoffelstampfer oder Käsereibe sind sinnvoll, wenn du sie regelmäßig nutzt. Wenn du nach Italien fährst und die tägliche Portion Nudeln mit frischem Parmesan garnieren willst, solltest du die Käsereibe auf jeden Fall einpacken.

Alles, was für die Küchenausrüstung zutrifft, kannst du auf sämtliche Lebensbereiche anwenden. Versuche so minimalistisch wie möglich zu denken. Je weniger mit an Bord kommt, desto leichter fällt es, Ordnung zu halten. Viele Dinge könnt ihr unterwegs besorgen, wie zum Beispiel Sonnencreme oder Karten. Kleidung kann unterwegs regelmäßig gewaschen werden, in den meisten europäischen Ländern gibt es immer wieder Waschsalons und auf den Campingplätzen hast du in der Regel ebenfalls die Möglichkeit zu waschen. Es reicht also völlig aus, Kleidung für circa eine Woche mitzunehmen und dann regelmäßig einen Waschtag einzulegen.

Wenn ihr bestimmtes Sportequipment mitnehmt, versucht auch hier nur das Nötigste mitzunehmen. In vielen Ländern ist es kein Problem, notwendige Ersatzteile im Fachgeschäft zu besorgen. Ausrüstung zum Angeln, Wandern, Radfahren oder Surfen bekommst du europaweit. Du weißt sicher, welche Dinge für dich absolut unverzichtbar sind, um deinem Hobby nachzugehen. Gerade, wenn du länger reist, sollten deine Lieblingsgegenstände nicht fehlen. Das ist das Schöne am Vanlife – du kannst deine Gitarre, dein Rennrad oder die Angelausrüstung einpacken und musst beim Reisen nicht darauf verzichten.

Nützlichkeiten, die deinen Campingalltag erleichtern

Neben, Küchenutensilien, Kleidung, Hygiene- und Gesundheitsartikeln, Wohnmobilzubehör und Sportequipment, gibt es ein paar Helferlein, die eine Reise und das Leben im Wohnmobil für dich vielleicht noch einfacher machen.

Schnur, Panzertape, Haushaltsgummis, Magneten und Wäscheklammern: Das sind alles Dinge, die du für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke verwenden kannst. Ob zum provisorischen Flicken des Vorzelts, zum Aufhängen von Wäsche oder zum Verschließen der angefangenen Haferflocken-Packung.

Warntafel für den Fahrradträger und Warnweste: In vielen europäischen Ländern gibt es andere Vorschriften, bezüglich Warnwesten und Warntafeln. Informiere dich und sorge dafür, alles Notwendige an Bord zu haben.

Ohrstöpsel: Du stehst wahrscheinlich nicht immer an ruhigen Orten. Vielleicht gibt es auf dem Parkplatz nebenan eine spontane Party, der Campingplatz liegt nahe an der Autobahn oder die Frösche am See, an dem du übernachtest, sind einfach sehr laut. Mit Ohrstöpseln wird das Schlafen an unruhigen Orten angenehmer.

Feuchttücher: Gerade, wenn du keine Nasszelle hast, können Feuchttücher sehr hilfreich sein und dir die Katzenwäsche am Morgen erleichtern. Außerdem eigenen sie sich auch super zum Fahrrad putzen.

Spiele: Vielleicht gehörst du nicht zu den Menschen, die gerne spielen, aber das kann sich ändern. Unter Umständen wirst du nicht jeden Abend essen gehen, sondern deinen kleinen gemütlichen Wohnraum genießen und wenn ihr weder Internetempfang noch unendlich große Stromvorräte für einen Filmabend habt, sind Spiele eine gute Möglichkeit einen geselligen Abend zu verbringen.

Handfeger und Müllschippe: Neben allen anderen Putz- und Waschutensilien sind diese beiden elementar. Mit deinem Campingfahrzeug stehst du nicht immer auf Asphalt und es lässt sich einfach nicht vermeiden, dass du Dreck von draußen nach drinnen trägst. Handfeger und Schippe sind die Lösung, wenn du nicht permanent an eine Staubsaugerstation fahren willst.

Das sind natürlich nur ein paar Dinge, die sich bei einigen Camper*innen etabliert haben. Einige Campingplattformen wie zum Beispiel Promobil bieten sehr umfangreiche Packlisten an. Hier kannst du dich inspirieren lassen und deine persönliche Packliste erstellen. Welche Ausrüstungsgegenstände für dich die wichtigsten sind, wirst du auf deiner Reise für dich entdecken – vielleicht ist es am Ende auch etwas ganz anderes, wie zum Beispiel der Korkenzieher oder Dosenöffner.

Fazit

Wenn du überlegst, welche Dinge dich auf deine Reise begleiten sollen, ist es ratsam, dir eine Packliste zu schreiben. So behältst du beim Packen den Überblick und vergisst nichts Wichtiges. Überlege dir, was du im Alltag oft benutzt, was dir wichtig ist und welches Equipment du für bereits geplante Aktivitäten benötigst – das sollte unbedingt mit in deinen Camper. Versuche ein gutes Verhältnis aus Notwendigkeit und Luxus, Minimalismus und Überfluss zu finden.

