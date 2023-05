Die 100 besten Campingplätze in Deutschland und Europa

Deutscher Campingplatz unter Top-3

Campingplätze in Kroatien und Italien führend

und führend wichtiges Kriterium für Camper: Online-Buchbarkeit

Die 100 beliebtesten Campingplätze stehen fest: Der ADAC hat Nutzungsdaten des Camping-Portals PiNCAMP ausgewertet und präsentiert die besten und beliebtesten Campingplätze in Deutschland und Europa 2022. Unter den Top-10 befinden sich in erster Linie Campingplätze in Kroatien und Italien, aber auch zwei deutsche Campingplätze zählen zu den zehn besten - einer schafft es sogar unter die Top-3.

ADAC: Die 100 besten Campingplätze in Deutschland und Europa

Der ADAC hat das Nutzungsverhalten deutscher Camper auf dem Camping-Portal PiNCAMP ausgewertet und kommt zu einem eindeutigen Schluss: Sowohl in Italien als auch in Kroatien gibt es die besten Campingplätze in Europa - führend ist der Campingpark Umag in der gleichnamigen kroatischen Kleinstadt. Dieser wird mit fünf von fünf Sternen in der ADAC-Klassifikation bewertetet und ist deshalb "ADAC Superplatz".

Dass 2022 beinahe wieder Vor-Corona-Bedingungen galten, machte sich auch in den Nachfragen auf dem Camping-Portal PiNCAMP deutlich. Es zeichnet sich deutlich ab, dass Kroatien und Italien die mit Abstand beliebtesten Ziele für Camping-Urlaube waren und die deutschen Destinationen - die während Corona-Hochzeiten nach vorne gerutscht waren - wieder von den vorderen Plätzen verdrängen. Auf dem zweiten Platz landet der italienische Campingplatz Villaggio Turistico Internazionale in Bibione nahe Venedig - hierbei handelt es sich ebenfalls um einen "ADAC Superplatz". Der Villaggio Turistico Internazionale hat im Ranking 2022 ganze 66 Plätze im Vergleich zum Vorjahr übersprungen.

Als bester Campingplatz in Deutschland gilt der Camping- und Ferienpark Wulfener Hals in Schleswig-Holstein. Der Campingplatz im hohen Norden Deutschlands schaffte es im Jahr zuvor - wohl auch aufgrund von Ein- und Ausreisebestimmungen - auf Platz 1 der besten und beliebtesten Campingplätze. Ein weiterer deutscher Vertreter ist das Südsee-Camp in der Lüneburger Heide auf Platz 7 (zuvor auf Platz 45).

Die besten Campingplätze in Europa und Deutschland: Deutscher Campingplatz auf Platz 3

Unter den Top-10 der besten Campingplätze in Europa und Deutschland sind vor allem kroatische und italienische Campingplätze zu finden. Aber auch zwei deutsche Campingplätze schaffen es unter die Besten. In der Top-100 sind selbstverständlich noch weitere sehr gute und empfehlenswerte Campingplätze vertreten, so u.a. in Frankreich und den Niederlanden.

Die besten Campingplätze in Deutschland und Europa:

Campingpark Umag (Kroatien) - Vorjahr: Platz 34 Villaggio Turistico Internazionale (Italien) - Vorjahr: Platz 68 Camping- und Ferienpark Wulfener Hals auf der Ostseeinsel Fehmarn (Deutschland) - Vorjahr: Platz 1 Zaton Holiday Resort (Kroatien) - Vorjahr: Platz 6 Centro Vacanze Pra'delle Torri (Italien) - Vorjahr: Platz 46 Camping Bijela Uvala (Kroatien) - Vorjahr: Platz 36 Südsee-Camp im niedersächsischen Wietzendorf (Deutschland) - Vorjahr: Platz 45 Aminess Maravea Camping Resort (Kroatien) - Vorjahr: Platz 4 Camping Marina de Venezia (Italien) - Vorjahr: Platz 28 Camping Omisalj (Kroatien) - Vorjahr: Platz 3

Wichtiges Kriterium für Camper: Ist der Campingplatz online buchbar?

Was sich in der Analyse des Nutzungsverhaltens der Camper ebenfalls herauskristallisierte, ist die Bedeutung der Online-Buchbarkeit der Campingplätze. Dieses Kriterium entscheidet unter anderem darüber, ob ein Campingplatz gebucht wird oder nicht.

Der ADAC begründet das mit der Corona-Pandemie: Dadurch habe sich das Buchungsverhalten der Camper verändert und es werden mittlerweile digitale Formen der Buchung bevorzugt.

Uwe Frers, Geschäftsführer von PiNCAMP: "Campingplätze, die ihre freien Kapazitäten direkt online buchbar zur Verfügung stellen, werden wesentlich häufiger von den PiNCAMP Nutzern gesucht und gefunden. Für Plätze, die noch auf traditionelle Kommunikationskanäle wie E-Mail oder Telefon setzen, gehen die Anfragen deutlich zurück. Vor dem Hintergrund knapper Standplatzkapazitäten beobachten wir eine rasant steigende Abfrage von online buchbaren Campingplätzen."

